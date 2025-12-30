به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی لند نامشروع و غیرقابل قبول است.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص اضافه کرد: تمامیت ارضی و حاکمیت سومالی برای ما در اولویت است. اسرائیل تلاش می‌کند شاخ آفریقا را به بی‌ثباتی بکشاند. ما قصد داریم اکتشاف انرژی در سومالی را در سال ۲۰۲۶ آغاز کنیم.

این در حالیست که اعلام به رسمیت شناختن استقلال منطقه جدایی‌طلب سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی با مخالفت عربی و اسلامی مواجه شد که تأکید کردند این اقدام «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است.

کشورهای مختلفی از قبیل ترکیه، مصر، عراق، اردن، فلسطین، عربستان سعودی، کویت، قطر، یمن، جیبوتی و سوریه، و سازمان‌های همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و … تا کنون مخالفت خود را با این اقدام اعلام و آن را محکوم کرده‌اند.