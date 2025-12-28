به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راشا تودی، سرویس اطلاعات ترکیه از دستگیری یکی از اعضای گروه تروریستی داعش در مالاتیا در جنوب این کشور خبر داد.
بر اساس گزارش این سرویس ضد جاسوسی، وی در حال برنامهریزی برای یک حمله بزرگ در ترکیه در طول جشنهای سال نو میلادی بود.
از سوی دیگر، دادستانی کل استانبول اعلام کرد که توطئههای مربوط به اجرای حملات بزرگ تروریستی توسط داعش در طول کریسمس و سال نو را خنثی کرده است.
این نهاد افزود که تیمهای مبارزه با تروریسم با نظارت قضائی، عملیات امنیتی گستردهای را در چارچوب تعقیب و پیگرد ۱۳۷ مظنون انجام دادهاند.
