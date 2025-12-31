به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: امیدواریم سال آینده میلادی، سالی باشد که در آن ملت فلسطین به حق خود برای زندگی شرافتمندانه دست یابد.

وزارت دفاع ترکیه به تحرکات دو سال اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و دیگر مناطق غرب آسیا اشاره و اعلام کرد: اسرائیل بیش از دو سال است که در سطوح منطقه‌ای و جهانی، عامل بی‌ثباتی و آشوب بوده است.

این بیانیه به تداوم جنایات رژیم اشغالگر در لبنان، سوریه و غزه اشاره کرد و افزود: اقدامات جامعه بین‌المللی نتوانسته جلوی تداوم کشتارهای وحشیانه و اقدامات غیرانسانی اسرائیل علیه ملت فلسطین را بگیرد.

وزارت دفاع ترکیه، تداوم لفاظی‌های مقامات تل‌آویو علیه کشورهای منطقه را یادآور شد و تاکید کرد: جامعه بین المللی هنوز نتوانسته مانع تهدیدات اسرائیل علیه کشورهای منطقه شود.

از تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم

این وزارتخانه تصریح کرد: عناصر کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد که هیچ‌گونه اقدامی برای ادغام عناصر خود در ارتش سوریه انجام نمی‌دهند، وحدت، تمامیت و ثبات سرزمینی سوریه را تهدید می‌کنند.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: عناصر قسد همچنان خواستار تمرکززدایی و فدرالیسم هستند و هیچ گامی در جهت ادغام در حاکمیت مرکزی برنمی‌دارند. این رویکرد به وحدت سرزمینی و ثبات سوریه لطمه می‌زند.

وزارت دفاع ترکیه تصریح کرد: ما بر اساس اصل «یک کشور، یک ارتش» همکاری نزدیکی با دمشق داریم و روند ادغام عناصر قسد در ارتش سوریه را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: اگر دمشق تصمیم بگیرد ابتکاری برای تقویت وحدت و تمامیت ارضی سوریه اتخاذ کند، ترکیه از آن حمایت خواهد کرد.