به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «برندسازی ملی در اروپا» و «برندسازی ملی در قاره آمریکا» ترجمه حجت‌اله نیکی ملکی و مسعود بهرامی‌زاده در باغ کتاب تهران رونمایی شد.

حجت‌اله نیکی ملکی، مترجم کتاب‌های برندسازی ملی در نشست رونمایی از دو کتاب «برندسازی ملی در اروپا» و «برندسازی ملی در قاره آمریکا» که با حضور پژوهشگران، مدرسان و دانشجویان دانشگاه تهران و صنعتی شریف در باغ کتاب تهران برگزار شد، گفت: در حوزه برندسازی ملی در دنیا ادبیات زیادی وجود ندارد و کتاب‌های این حوزه شاید به ۲۰ اثر نرسد. برندسازی ملی مبحث جدیدی است اما چون موضوعی کاربردی است، سیاست‌مداران، حکم‌رانان و بخش‌های مختلفی که ذی‌نفع هستند نسبت به آن واکنش نشان دادند. در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ کشورهای متعددی پروژه برندسازی ملی خود را آغاز کردند، چراکه می‌تواند برای آن‌ کشورها مزیت ایجاد کند.

وی افزود: در ایران نیز در چهارسال اخیر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و شاید به دلیل مسائلی مانند تحریم‌ها نگاه بین‌المللی در کسب و کارهای ما نبوده و پیش از به آن نپرداخته بودیم که این نپرداختن به این موضوع خسارت‌های بسیاری به کشور ما وارد کرده است.

مدیر اندیشکده برند ملی ایران ادامه داد: اندیشکده برند ملی ایران که ذیل پژوهشگاه سیاست‌گذاری دانشگاه شریف ایجاد شده در فرهنگسازی این مفهوم در ایران نقش داشته و ابزار ما نیز ترجمه این کتاب‌ها، برگزاری رویدادها و... بوده است.

کمپین «تهران دوست‌داشتنی» اتفاق خوبی در حوزه برندسازی شهری است

نیکی ملکی با اشاره به ترجمه کتاب «برندسازی ملی در اروپا» گفت: در این کتاب ساختار حکمرانی و کمپین‌سازی برند کشورهای اروپایی بررسی شده و به نظرم کاربردی‌ترین کتابی بود که در این حوزه وجود داشت و ما آن را ترجمه کردیم.

وی افزود: کسانی که در حوزه برند فعالیت می‌کردند، متوجه شده‌اند که ابزار برندسازی که برای ایجاد تمایز استفاده می‌شود کارکردهای فراتری از حوزه محصول و شرکت‌ها دارد و آن را تعمیم دادند به هرجایی که در آن رقابت وجود دارد. به عنوان مثال برای چهره‌ها و سلبریتی‌هایی که می‌خواهند سهم بیشتری از توجه را جلب کنند یا موضوع برندسازی مقصد که باعث سهم بیشتر مقاصد گردشگری می‌شود. برندسازی شهری نیز ذیل این موضوع قرار دارد و می‌توان در ایران به کمپین «تهران دوست‌داشتنی» اشاره کرد که به نظرم اتفاق ارزشمند و رو به جلویی است، چراکه به این نتیجه رسیدند که لازم است هویت شهر تهران مشخص شود و در رقابت با شهرهای داخل ایران و شهرهای دیگر دنیا توجه را به خود جلب کند.

نیکی ملکی ادامه داد: مطالعات در دنیا در حوزه برندسازی ملی از بازاریابی، اقتصاد و مدیریت فراتر رفته و وارد حوزه ارتباط بین‌الملل شده، چراکه احساس شد است برندسازی ملی ابزاری برای ایجاد مشروعیت سیاسی برای حاکمیت سیاسی کشورهاست و به این دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس بر روی این موضوع تمرکز کرده‌اند.

قاسم صفایی‌نژاد، مدرس دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: از آقایان نیکی ملکی و بهرامی‌زاده به سبب ترجمه این آثار سپاسگزارم. اهمیت برندسازی در عصر کنونی بیش از هر زمان احساس می‌شود و آشنایی با نگاه‌های جهانی از طریق ترجمه این‌گونه کتاب‌ها، فرصتی ارزشمند برای توسعه این دانش در کشور است.

وی با اشاره به ویژگی‌های دو کتاب افزود: «کتاب برندسازی ملی در آمریکا اثری تازه و روزآمد است که با سرعت ترجمه و منتشر شد و رویکردی انتقادی به مفهوم برندسازی ملی دارد. در این اثر، قاره آمریکا به پنج بخش تقسیم و تحلیل شده و این نگاه جامع به مخاطب امکان مقایسه و درک عمیق‌تری از فرآیندهای برندسازی می‌دهد. در مقابل، برندسازی ملی در اروپا ساختاری کشورمحور دارد و هر فصل آن توسط کارشناس متخصص همان کشور نگاشته شده است.

صفایی‌نژاد تفاوت دیدگاه دو قاره را نیز مهم توصیف کرد و گفت: در آمریکا نگاه به برندسازی واکنشی است، در حالی که در اروپا این امر ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده دنبال می‌شود. با این حال، نقاط مشترکی همچون اهمیت نقش رسانه‌ها و دیپلماسی در هر دو رویکرد دیده می‌شود.

او ادامه داد: مطالعه و واکاوی این آثار باید فتح بابی برای تدوین الگوی ملی برندسازی در ایران باشد؛ الگویی که بتواند روایت‌گر تصویر واقعی از ایران باشد.

مسعود بهرامی‌زاده مترجم دیگر این آثار نیز گفت: رویدادهایی چون جنگ دوازده‌روزه و قدرت موشک‌های ایران موجب شد تا تصویری که رسانه‌های دشمن از ایران به عنوان یک کشور عقب‌مانده در جهان ارائه داده‌اند تغییر کند و توانمندی‌های ایران بیش از پیش شناخته شود. در کتاب برندسازی ملی در آمریکا، کشورها تلاش می‌کنند تصویر واقعی خود را ارائه دهند و این نشان می‌دهد که برندسازی، هسته اصلی ارتباطات ملی است.