به گزارش خبرگزاری مهر، پیشفروش کتاب تازهای با عنوان فصل انار آغاز شده است. این اثر روایتی عاشقانه است که بر خلاف داستانهای عاشقانه معمولی دو راوی دارد. دو راوی که هر کدام از زبان خودشان؛ دلدادگی و عشق و چالشهای پیش روی خود را بیان میکنند.
کتاب فصل انار؛ سومین جلد از مجموعه رو به دریاست که در ۳۵۸ صفحه تنظیم و چاپ شده است. شایان ذکر است که جلد اول و دوم این مجموعه با نامهای نفس و یسنا میباشد که با استقبال خوب خوانندگان مواجهه شده است و در چندین نوبت تجدید چاپ شده است.
پیشفروش این کتاب از تاریخ ۱۰ دی ماه به مدت ۱۰ روز آغاز شده و علاقهمندان میتوانند نسخههای خود را از طریق وبسایت رسمی انتشارات به نشانی telavatearamesh.ir و یا تماس با شماره ۰۹۱۹۰۳۳۰۱۵۹ همراه با ۲۵ درصد تخفیف تهیه کنند. نسخههای پیشفروش همراه با بستهبندی ویژه و امضای راویان عرضه خواهد شد.
نظر شما