روایت عملکرد فدراسیون فوتبال توسط مرحوم منصور پورحیدری

به گزارش خبرنگار مهر، سیوسومین مجمع عمومی عادی فدراسیون فوتبال از ساعت ۱۰ صبح امروز در مرکز ملی با حضور ۲۰ عضو رسمی حضوری و ۶۲ عضو آنلاین برگزار شد. محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش به عنوان نیامده وزارتخانه در این مجمع حضور داشت.
هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون به عنوان دبیر مجمع ابتدا با تصویب صورتجلسه امروز با ۸۰ رأی از بین ۸۲ عضو حاضر و آنلاین، جلسه را رسمی اعلام کرد. ممبینی سپس به تشریح عملکرد فدراسیون در یک سال گذشته با استفاده از هوش مصنوعی که توسط روابط عمومی تهیه شده بود، پرداخت.
در این بخش، فدراسیون با استفاده از هوش مصنوعی و با چهره مرحوم منصور پورحیدری به ارائه این عملکرد پرداخت.
در قسمت نخست این گزارش، عنوان شد در سال گذشته ۱۷ تیم ملی در ردههای مختلف فعال بوده و ۳۲ لیگ منظم در سراسر کشور با همکاری هیئتهای فوتبال استانی برگزار شده است.
صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۶، قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا، صعود تیم ملی زنان در رقابتهای جام ملتهای آسیا، حضور تیم ملی فوتبال ساحلی در رقابتهای جهانی و ایجاد تیمهای رده پایه ملی جزو عملکرد فدراسیون مطرح شد.
درخشش دختران ایران و «شیرزنان» فوتبال و فوتسال بانوان بخش دیگر گزارش فدراسیون بود. در بخش افتخارات فردی، سالار آقاپور بهعنوان بهترین بازیکن آسیا معرفی شد و مرضیه جعفری در انتخاب برترینهای AFC نیز به عنوان برترین سرمربی فوتبال زنان قاره به تصویر کشیده شد. استفاده از تکنولوژی VAR نیز بخش دیگری بود که در گزارش عملکرد فدراسیون ارائه شد.
در حوزه داوری، زری فتحی و گلاره ناظمی برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران، در جام جهانی قضاوت کردند که نقطه عطفی برای داوری بانوان کشور به شمار رفت. همچنین پیشرفت کمپ تیمهای ملی نیز اشاره شد.
سپس اسبقیان به سخنرانی پرداخت و از عملکرد فدراسیون فوتبال در یک سال گذشته تقدیر و تمجید کرد.
سپس گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال در سال ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی مثبت از سوی اعضای مجمع به تصویب رسید.
در ادامه، صورتهای مالی تلفیقی و تجدیدنظر شده سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ارائه شد.
وحید فدایی، خزانهدار فدراسیون فوتبال، در تشریح این گزارش اعلام کرد: در دو سال گذشته قراردادی با سازمان صدا و سیما در خصوص حق پخش و حق سیگنال مسابقات به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در صورتهای مالی فدراسیون ثبت شده است.
همچنین در بخش زیرساختهای داوری، ۶ دستگاه کمکداور ویدئویی (VAR) با برند EVS به مبلغ ۳ میلیون یورو خریداری شده که این هزینهها بهطور کامل از محل کمکهای فیفا تأمین و تسویه شده است.
فدایی با اشاره به موضوع شستا تأکید کرد: با توجه به حساسیت هیئترئیسه و دستورات رئیس فدراسیون، این موضوع بهطور کامل حلوفصل شده و اسناد فدراسیون مجدداً ثبت و ضبط شده است.
وی همچنین از انعقاد قراردادهای مهم اسپانسری خبر داد و گفت: قرارداد همکاری با شرکت «مجید اطلس» به مدت سه سال منعقد شده و تمامی بدهیها و پروندههای مالیاتی فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بهطور کامل پرداخت و تسویه شده است.
صورتهای مالی تلفیقی و تجدیدنظر شده ارائهشده بهصورت سود و زیان، با ۷۵ رأی موافق به تصویب اعضای مجمع رسید.
همچنین صورتهای مالی حسابرسیشده فدراسیون فوتبال در سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با ۷۶ رأی مثبت از مجموع ۸۲ رأی مأخوذه به تصویب رسید.
در ادامه مجمع، آییننامه شفافیت و انضباط مالی باشگاهها با ۷۰ رأی مثبت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
تمدید زمان فعالیت ارکان قضائی فدراسیون فوتبال تا زمان انتخاب مجدد، با ۷۸ رأی موافق اعضای مجمع به تصویب رسید.
در پایان تفویض تعیین میزان حق عضویت سالیانه اعضا، از مجمع عمومی به هیات رییسه فدراسیون با 45 رای مورد موافقت قرار گرفت.
