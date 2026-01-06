به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از آنکه کادر فنی تیم ملی فوتسال ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی آماده‌سازی اعزام به جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ دعوت کرد، باشگاه گیتی‌پسند اصفهان روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای مانع از حضور ۶ بازیکن خود در این اردو شد.

احسان کامیانی رئیس کمیته فوتسال با تأکید بر لزوم رعایت احترام متقابل میان تیم‌های ملی و باشگاه‌ها به‌عنوان سرمایه‌های اصلی فوتبال کشور گفت: اقدام باشگاه گیتی‌پسند رفتاری غیرحرفه‌ای است و فدراسیون حق پیگیری و شکایت به مراجع قانونی و قضائی را برای خود محفوظ می‌داند.

وی افزود: در طول فصل جاری لیگ برتر فوتسال، با هماهنگی سازمان لیگ، همکاری همه‌جانبه‌ای با باشگاه‌ها داشتیم و با درک شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، نهایت مساعدت و انعطاف را در حوزه‌های مختلف برای مدیران باشگاه‌ها فراهم کردیم، با این وجود، انتظار می‌رود در مقطع حساس منتهی به حضور تیم ملی در مهم‌ترین رویداد قاره‌ای، شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.

کامیانی افزود: تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پرافتخارترین تیم قاره آسیا که در ۱۵ دوره گذشته جام ملت‌ها موفق به کسب ۱۳ عنوان قهرمانی شده و اخیراً نیز عنوان قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورده است، در شرایطی آماده رقابت با حریفان خود می‌شود که موفقیت‌های این تیم همواره موجب شادی و امیدآفرینی برای مردم ایران شده است.

رئیس کمیته فوتسال ضمن حمایت تمام‌قد از سرمربی محترم تیم ملی فوتسال و کادر فنی و بازیکنان تیم ملی گفت: هرگونه ایجاد اختلال در روند برگزاری اردوها را مغایر با مصالح ملی ورزش کشور می‌دانیم و وظیفه خود می‌دانیم با تمام توان، تیم ملی فوتسال را در مسیر دشوار دفاع از عنوان قهرمانی همراهی کند.