تاج: تیم ملی به مرحله بعد صعود خواهد کرد/ با مربیان ایرانی موفق بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی در مرکز ملی فوتبال برگزار شد گفت: باشگاه های ما در آسیا صعود کرده اند که باید به همه آنها تبریک می گویم و صعود تیم ملی به جام جهانی به شکلی عالی و منحصر به فرد شیرین بود. من از شش دوره حضور تیم ملی به جام جهانی چهار دوره حضور داشته ام. ولی این صعود خیلی شیرین تر و راحت تر بود. همه مدیران و سرمربیان تیم های ملی ما ایرانی هستند و همه هم به جام جهانی صعود کرده اند.

وی افزود: این موفقیت ها با منابع مالی محدود اما با عشق و علاقه اتفاق افتاده است. با این حال به همت همه مسئولان و باشگاه ها توانستیم اتفاقات مهمی را رقم بزنیم. ما در آسیا و فیفا ۱۷ کرسی بین المللی داریم که در مراکز اصلی تصمیم گیری هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ساخت و سازهایی که در کمپ تیم های ملی انجام شده است گفت: سال آینده مجموعه بسیار خوبی را برای فوتبال ساحلی خواهیم ساخت. ضمن این که برای فوتسال هم مجموعه خوبی را آماده کرده ایم. سایر بخش های کمپ تیم ملی هم در حال به روز رسانی هستند. امروز ما در کمپ تیم ملی چهار زمین استاندارد داریم.

مهدی تاج ادامه داد: صعود به مرحله بعدی جام جهانی را دور از دسترس نمی بینم و پیش بینی من این است که این اتفاق رخ خواهد داد و ما از مرحله اول صعود خواهیم کرد و اگر بخواهیم خوش بینانه ببینم از مرحله دوم هم صعود خواهیم کرد.