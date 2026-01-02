روز پدر؛ روز غرور آمیخته با دلتنگی برای پدران شهدا

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: اینجا گلزار شهدای کاشان است؛ جایی که مفهوم پدر، فقط به سایه‌ی امن خانه ختم نمی‌شود. امروز روبه‌روی پدرانی نشسته‌ایم که هنوز بعد از سال‌ها، صدای قدم‌های فرزندشان را از همین خاک می‌شنوند. پدرانی که روزی دست فرزندشان را گرفتند و روزی دیگر، با دستانی لرزان، او را به خدا سپردند.

اینجا روز پدر فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ اینجا روز صبر است، روز غرورِ آمیخته با دلتنگی. آمده‌ایم پای حرف پدرانی بنشینیم که قهرمانان بی‌ادعای این سرزمین‌اند؛ پدرانی که با دل‌های شکسته، قامتشان هنوز خم نشده و نام «پدر» را برای همیشه، با واژه «ایثار» معنا کرده‌اند.