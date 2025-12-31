دریافت 10 MB
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

یارانه نانوایان چه زمانی پرداخت می‌شود؟

یارانه نانوایان چه زمانی پرداخت می‌شود؟

توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره زمان پرداخت یارانه نانوایان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

