نجف زاده: نانوای متخلف در ارومیه ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده نانوایی برای گرانفروشی چهار هزار و ۱۳۰ قرص نان بربری به میزان یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل هشت برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی در ادامه گفت: همچنین پرونده قاچاق ۱۷۰ کیلوگرم البسه تاناکورا و یک دستگاه ماینر جمعاً به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.