به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خرمشهر پیش از ظهر امروز چهارشنبه به ریاست شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری ویژه برگزار شد.

فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین نان باکیفیت برای شهروندان اظهار کرد: ساماندهی روند تأمین، توزیع آرد و ارتقای کیفیت پخت نان از برنامه‌های محوری کارگروه آرد و نان است و این موضوع با هدف افزایش رضایتمندی مردم به طور مستمر پیگیری می‌شود.

وی تشدید بازرسی‌ها را ضروری دانست و افزود: تیم‌های نظارتی موظف‌اند در ساعات اوج پخت و همچنین در زمان‌های پایانی فعالیت نانوایی‌ها، کیفیت نان، وزن چانه و وضعیت بهداشتی محیط را به صورت دقیق بررسی کنند.

هاشمی با تأکید بر نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی گفت: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها باید به شکل ویژه و مستمر انجام شود؛ نانوایی‌های منضبط و پایبند به ضوابط مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند و واحدهای متخلف نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

فرماندار ویژه خرمشهر با بیان اینکه تأمین نان مردم نباید دچار اختلال شود، تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای قطع و به نانوایی‌های خوش‌سابقه و پرتردد در مناطق نیازمند شهرستان اختصاص داده می‌شود.

وی ادامه داد: هرگونه کم‌فروشی، عرضه نان بی‌کیفیت و یا توزیع آرد خارج از شبکه تخلف محسوب می‌شود و در این موارد کاهش یا قطع سهمیه آرد نانوایان متخلف اعمال خواهد شد.

در ادامه این جلسه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر اعلام کرد: در ماه‌های اخیر ۲۴ پرونده مربوط به نانوایی‌های متخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.