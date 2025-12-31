  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

دومین دیوارنگاره شهرداری منطقه ۱۱ تهران در میدان راه‌آهن رونمایی شد

شهردار منطقه ۱۱ تهران از اکران دومین دیوارنگاره میدان راه‌آهن با مساحت ۷۵۰ متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ از اکران دومین دیوارنگاره میدان راه‌آهن با مساحت ۷۵۰ متر مربع توسط اداره زیباسازی این منطقه خبر داد و آن را یکی از شاخص‌ترین آثار هنری شهری تهران دانست. اولین دیوارنگاره منطقه ۱۱ نیز پیش‌تر در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و خیابان حضرت ولیعصر (عج) به نمایش درآمده بود.

مهدی قمی با اشاره به اجرای این پروژه فرهنگی گفت:
دومین دیوارنگاره میدان راه‌آهن با مساحت ۷۵۰ متر مربع، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین آثار تصویری در فضای شهری منطقه ۱۱ است که با هدف ارتقای هویت بصری و انتقال مفاهیم فرهنگی به شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: میدان راه‌آهن به‌عنوان یکی از نقاط پرتردد و خاطره‌ساز تهران، ظرفیت بالایی برای ارتباط مستقیم هنر شهری با مردم دارد و تلاش کردیم این دیوارنگاره به زبان تصویر، با مخاطب عمومی گفت‌وگو کند.

این دومین دیوارنگاره در میدان راه‌آهن و در راستای توسعه فضاهای فرهنگی و مردمی در منطقه ۱۱ به اجرا درآمده است.

