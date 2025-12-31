به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ از اکران دومین دیوارنگاره میدان راه‌آهن با مساحت ۷۵۰ متر مربع توسط اداره زیباسازی این منطقه خبر داد و آن را یکی از شاخص‌ترین آثار هنری شهری تهران دانست. اولین دیوارنگاره منطقه ۱۱ نیز پیش‌تر در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و خیابان حضرت ولیعصر (عج) به نمایش درآمده بود.

مهدی قمی با اشاره به اجرای این پروژه فرهنگی گفت:

دومین دیوارنگاره میدان راه‌آهن با مساحت ۷۵۰ متر مربع، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین آثار تصویری در فضای شهری منطقه ۱۱ است که با هدف ارتقای هویت بصری و انتقال مفاهیم فرهنگی به شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: میدان راه‌آهن به‌عنوان یکی از نقاط پرتردد و خاطره‌ساز تهران، ظرفیت بالایی برای ارتباط مستقیم هنر شهری با مردم دارد و تلاش کردیم این دیوارنگاره به زبان تصویر، با مخاطب عمومی گفت‌وگو کند.

این دومین دیوارنگاره در میدان راه‌آهن و در راستای توسعه فضاهای فرهنگی و مردمی در منطقه ۱۱ به اجرا درآمده است.