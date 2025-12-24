  1. جامعه
اجرای بیش از ۳۹ هزار تن آسفالت در معابر منطقه ۱۱ تهران

شهردار منطقه ۱۱ تهران از اجرای بیش از ۳۹ هزار تن آسفالت در معابر شریانی، اصلی و فرعی نواحی چهارگانه این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران از عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر منطقه ۱۱ از ابتدای سال جاری با هدف ارتقای کیفیت تردد و افزایش ایمنی شهروندان به‌صورت مستمر خبر داد.

وی افزود: در این مدت، ۲۷ هزار و ۵۷۲ تن آسفالت مکانیزه به مساحت ۱۵۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع در ۲۷ معبر شریانی و اصلی اجرا شده و همچنین ۱۱ هزار و ۸۴۲ تن روکش دستی آسفالت به مساحت ۸۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع در ۹۲ معبر فرعی به انجام رسیده است.

قمی با اشاره به مجموع اقدامات انجام‌شده گفت: در مجموع، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت در سطح نواحی چهارگانه منطقه ۱۱ اجرا شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بهسازی معابر و ارتقای زیرساخت‌های شهری از اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۱ است و تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی منسجم، پاسخگوی مطالبات شهروندان در این حوزه باشیم.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان تأکید کرد: این روند با هدف بهبود عبور و مرور، افزایش ایمنی و ارتقای رضایتمندی شهروندان، در ماه‌های آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

