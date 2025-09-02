اصلاح هندسی میدان راه آهن تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از سطح محلات منطقه ۱۱، از محله راه آهن و پایانه معین بازدید کرد.

این دیدار به منظور بحث و بررسی درباره مشکلات منطقه، روان‌سازی و کاهش گره‌های ترافیکی و همچنین شنیدن دغدغه‌های مردم برگزار شد و در آن معاونین و مدیران بخش‌های مختلف منطقه حضور داشتند.

قمی با حضور در میدان راه آهن گفت: میدان راه آهن به دلیل مجاورت با ایستگاه مرکزی راه آهن تهران، روزانه میزبان حجم بالایی از مسافران و شهروندان است و تردد در این منطقه به شدت بالاست. به همین منظور، جلسات تخصصی متعددی با پلیس راهور انجام شده و پس از بررسی‌های میدانی، طرح‌هایی برای اصلاح هندسی و نوسازی میدان راه آهن در چند نقطه از آن در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در حال اجراست.

وی بر اجرای چند پروژه در میدان راه آهن تاکید کرد و گفت: معاون حمل و نقل و ترافیک می‌بایست رینگ تاکسی روبه‌روی ایستگاه راه آهن را جمع آوری کرده و به مکان جدیدی منتقل کند. همچنین لازم است دوربین ترافیکی و ثبت جریمه ابتدای خیابان کارگر از میدان راه آهن جا به جا شود. اصلاح هندسی ضلع جنوبی خیابان شوش غربی به داخل میدان راه آهن نیز انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این بازدید با حضور در پایانه معین گفت: بازپیرایی این پایانه در فاز جدید فعالیت‌های ترافیکی در محدوده میدان راه آهن در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک قرار دارد و به زودی به اتمام خواهد رسید.

مصوباتی برای پایانه معین نیز در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، معاونت حمل و نقل و ترافیک می‌بایست نسبت به جابه‌جایی ایستگاه تاکسی از ابتدای خیابان کارگر اقدام کرده و آن را به داخل پایانه معین منتقل کند. همچنین خط کشی داخل پایانه معین توسط این معاونت انجام خواهد شد. از سویی دیگر، معاونت عمران باید نسبت به اجرای آسفالت و معاونت خدمات شهری نیز برای نور پردازی در داخل پایانه معین اقدام کند.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: همکاری نزدیک میان معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت فنی و عمران منطقه، پلیس راهور و سایر نهادهای مرتبط، زمینه‌ساز تحقق این پروژه مهم شهری شده است که نقش بسزایی در ارتقای زیرساخت‌های شهری دارد.

وی در پایان افزود: خدمت‌رسانی به شهروندان منطقه ۱۱ در خصوص پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا بهره‌برداری بیشتری برای شهروندان فراهم شود.