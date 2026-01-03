به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبتنام و اعلام آمادگی تدریس در ششمین دوره دستیاری آموزشی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، برای ترم بهمنماه سال جاری تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.
بر اساس این اعلام، دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی میتوانند تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نسبت به ثبتنام در ششمین فراخوان دستیاری آموزشی و اعلام آمادگی تدریس در ترم پیش رو اقدام کنند.
دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در مقطع کارشناسی، موفقیت در آزمون جامع یا سابقه تدریس بهعنوان دستیار آموزشی، کسب حداقل ۳۰ امتیاز و تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی با مقطع کارشناسی از جمله شرایط احراز متقاضیان در این فراخوان است.
طبق تأکید اعلامشده، تخصیص درس صرفاً به دستیارانی مجاز خواهد بود که در فراخوان جاری شرکت کرده باشند و ثبتنام نکردن در این بازه زمانی، امکان تدریس در ترم بهمنماه را سلب خواهد کرد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به این نشانی مراجعه کنند.
