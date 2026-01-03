  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

تمدید مهلت ثبت‌نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

تمدید مهلت ثبت‌نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

مهلت ثبت نام در ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تا روز شنبه ۲۰ دی ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی تدریس در ششمین دوره دستیاری آموزشی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، برای ترم بهمن‌ماه سال جاری تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.

بر اساس این اعلام، دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نسبت به ثبت‌نام در ششمین فراخوان دستیاری آموزشی و اعلام آمادگی تدریس در ترم پیش رو اقدام کنند.

دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در مقطع کارشناسی، موفقیت در آزمون جامع یا سابقه تدریس به‌عنوان دستیار آموزشی، کسب حداقل ۳۰ امتیاز و تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی با مقطع کارشناسی از جمله شرایط احراز متقاضیان در این فراخوان است.

طبق تأکید اعلام‌شده، تخصیص درس صرفاً به دستیارانی مجاز خواهد بود که در فراخوان جاری شرکت کرده باشند و ثبت‌نام نکردن در این بازه زمانی، امکان تدریس در ترم بهمن‌ماه را سلب خواهد کرد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به این نشانی مراجعه کنند.

کد خبر 6711089
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد در دانشگاههای دولتی قبول نشده و برخی با نمرات منفی دانشجوی دکترا شده و توان علمی و کلاسداری ندارند . ظلم در حق دانشجویان کارشناسی است .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها