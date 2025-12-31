اصلانی: ۷ قبضه سلاح شکاری در شاهین دژ کشف شد

به گزارش جواد اصلانی در این زمینه اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشتزنی شبانه موفق به شناسایی و دستگیری ۷ نفر شکارچی متخلف شدند که از آنان ۷ قبضه سلاح شکاری، لاشه یک قطعه کبک معمولی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
وی افزود: هویت متخلفان شناسایی شده و پرونده آنان پس از تکمیل، در اسرع وقت برای سیر مراحل قانونی به مراجع محترم قضائی ارجاع خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ با تأکید بر تداوم پایش مستمر زیستگاههای حیاتوحش تصریح کرد: گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت بهصورت شبانهروزی انجام میشود و با هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
