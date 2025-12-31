https://mehrnews.com/x3b39X ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵ کد خبر 6708783 استانها یزد استانها یزد ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵ مشاهده ۴ کل وحشی در منطقه شکار ممنوع مرور میبد یزد_ محیطبان محسن نصیری پور، حضور چهار کل وحشی را در منطقه شکار ممنوع مرور میبد استان یزد مشاهده و ثبت کرد. دریافت 10 MB کد خبر 6708783 کپی شد مطالب مرتبط عباسیان: تراژدی انقراض یوزپلنگ ایرانی برای جمعیت محدود پلنگ تکرار نشود اصلانی: ۷ قبضه سلاح شکاری در شاهین دژ کشف شد باقری: پلنگ ایرانی در منطقه خرمنهسر طارم مشاهده شد شکوهی: پلنگ ایرانی در پناهگاه حیاتوحش «کمکی» بهاباد حضور پایدار دارد برچسبها سازمان محیط زیست حفاظت از محیط زیست مناطق حفاظت شده
