۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

مشاهده ۴ کل وحشی در منطقه شکار ممنوع مرور میبد

یزد_ محیط‌بان محسن نصیری پور، حضور چهار کل وحشی را در منطقه شکار ممنوع مرور میبد استان یزد مشاهده و ثبت کرد.

