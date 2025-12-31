سرهنگ شادبهر: عامل تیراندازی در رضوانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان رضوانشهر، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پهلوی راست شکم با سلاح گرم شکاری مجروح و توسط اهالی محل به بیمارستان شهدای رضوانشهر منتقل شد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این تیراندازی در پی اختلافات ملکی رخ داده است.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی، محل اختفای عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم ۳۷ ساله را دستگیر و سلاح به‌کاررفته در این حادثه را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ شادبهر با بیان اینکه فرد مجروح جهت انجام اقدامات درمانی تخصصی به بیمارستان انزلی اعزام شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

