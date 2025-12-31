پزشکیان: عدالت آموزشی محور توسعه پایدار در ایران امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه در نشست توسعه عدالت آموزشی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: آموزش تنها به انتقال چند واژه و برگزاری امتحان محدود نمی‌شود، بلکه باید مهارت، علم، باور و ایمان را به دانش‌آموزان منتقل کند. وی افزود: بسیاری از ارزش‌های فرهنگی نه در قالب درس‌های رسمی، بلکه از رفتار و منش معلمان به دانش‌آموزان منتقل می‌شود و همین رفتارهاست که عزت، سربلندی و غرور ملی را در وجود آنان زنده می‌کند.

پزشکیان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آموزشی گفت: ساخت مدرسه قدم اول است، اما هدف اصلی فراهم کردن محیطی برای آموزش بهترین روش‌ها و شکوفایی استعدادهاست. او تأکید کرد که آینده کشور وابسته به آن چیزی است که دانش‌آموزان خواهند ساخت و باید به آنان آموخت که آینده را خودشان بسازند، نه اینکه منتظر شرایط بیرونی بمانند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از دانش‌آموزان ایرانی از همتایان خود در دیگر کشورها کم ندارند و وظیفه ماست که توانمندی‌های آنان را زنده کنیم و به ظهور برسانیم. وی افزود: تجهیز مدارس با فناوری‌های نوین و روش‌های آموزشی مناسب در دستور کار دولت قرار دارد تا دانش‌آموزان با نگاه بلند و افق روشن آشنا شوند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت شناسایی استعدادهای متنوع دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: هر فردی استعداد خاصی دارد؛ یکی در ورزش، دیگری در علم یا هنر. همه این استعدادها باید در کنار هم قرار گیرند تا جامعه‌ای زنده و پویا شکل گیرد. او افزود: وظیفه معلمان این است که استعدادها را کشف و پرورش دهند تا هر دانش‌آموز بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشارکت مردمی در ساخت مدارس گفت: تجربه نشان داده است که با حضور مردم و خیرین می‌توان پروژه‌های بزرگ آموزشی را به ثمر رساند. رئیس‌جمهور از نمونه‌هایی یاد کرد که در شهرهای مختلف، معلمان و مدیران محلی توانسته‌اند هزاران نفر را برای ساخت مدارس به مشارکت جذب کنند و این الگو باید در سراسر کشور گسترش یابد.

مشارکت مردمی در ساخت مدارس جلوه‌ای از ایمان و غیرت ملی است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشارکت مردمی در ساخت مدارس جلوه‌ای از ایمان و غیرت ملی است، گفت: بسیاری از افراد با نذر، یادبود عزیزان یا کمک‌های کوچک توانسته‌اند در روستاها و شهرها مدارس بسازند و این حرکت ارزشمند باید گسترش یابد.

وی افزود: آموزش تنها به ساخت ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی توانمندسازی ذهن و روح دانش‌آموزان است. باید به آنان بیاموزیم که آینده کشور را خودشان خواهند ساخت و هیچ‌گاه نباید از توانایی‌هایشان ترس داشته باشند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: اگر مدیران و مسئولان کوتاهی کنند، نسل جوان باید جای آنان را بگیرد و با عرضه و توانمندی بیشتر کشور را بسازد. دانش‌آموزان ایرانی هیچ کمبودی نسبت به همتایان خود در جهان ندارند و وظیفه ماست که استعدادهای آنان را شکوفا کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت تلاش می‌کند مدارس را به بهترین امکانات آموزشی و فناوری‌های نوین مجهز کند تا محیطی برای پرورش انسان‌های خلاق و توانمند فراهم شود. این مدارس باید الهام‌بخش باشند و عزت و غرور ملی را در وجود دانش‌آموزان زنده کنند.

پزشکیان در پایان گفت: آینده ایران به دست همین دانش‌آموزان ساخته خواهد شد و با تربیت صحیح و مشارکت مردمی می‌توانیم نسلی شاد، سربلند و موفق برای کشور پرورش دهیم.