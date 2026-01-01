به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیدوستی، قهرمان دانشآموزی دوومیدانی جهان و نماینده دانشآموزان استان چهارمحال و بختیاری در نشست توسعه عدالت آموزشی که روز گذشته با حضور مسعود پزشکیان در شهرکرد برگزار شد، مدال طلای جهانی خود را برای ساخت مدرسه و حمایت از عدالت در توسعه فضاهای آموزشی تقدیم رئیسجمهور کرد.
محمد علیدوستی قهرمان جهان در رشته دوومیدانی روز گذشته در نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با حضور رئیسجمهور در شهرکرد اظهار کرد: بنده به نمایندگی از تمام دانشآموزان استان چهارمحال و بختیاری قدردان زحمات و باور و ایمانتان به دانشآموزان این سرزمین هستم.
علیدوستی ادامه داد: امروز من در قامت دانشآموزی از این استان با قلبی سرشار از شور و احساس در برابر شما ایستادم و پاهایم روی خط پایانی قهرمانی جهان ایستاد و مدال طلای دومیدانی را برای میهن عزیزمان به ارمغان آورد.
این دانشآموز قهرمان جهان تصریح کرد: این مدال طلا نتیجه تلاش یک فرد نیست بلکه ثمره نفسهای به شماره افتاده معلمی است که با ایمان در زمین ناهموار مدرسه ما رؤیای دویدن را در وجودم کاشت.
علیدوستی یادآور شد: این طلا حاصل دستان پینه بسته پدر و مادری است که شبها بیدار ماندند تا من صبح به تمرین بروم؛ این طلا حمایت مدرسهای است که باور داشت دانشآموز مناطق کمتر برخوردار هم میتواند قهرمان شود و جلوه کوچکی از عدالتی است که باید فرصت یکسانی را برای پرورش استعداد همه فرزندان ایران فراهم کند.
وی با یادآوری اینکه نوجوانان امروز آرزوهای بزرگی در سر دارند، افزود: ما میخواهیم در میدانی رقابت کنیم که خط شروعش برای همه یکسان باشد، میدان علم، میدان تلاش، میدان پیشرفت و میدان فرصتهای برابر، کتابهای باکیفیت، معلمان توانمند و آزمایشگاههای مجهز و دسترسی به فناوریهای نوین حتی در دورافتادهترین مناطق.
این دانشآموز قهرمان جهان بیان کرد: ما باور داریم که نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی همانند مسابقات دوومیدانی است که در آن، همه فرصت دارند از خط شروع حرکت کنند و با هم پیش بروند و یک ملت دست در دست، آنان را تا خط پایان تشویق کنند.
علیدوستی در پایان با اهدای مدال طلای جهانی خود به رئیسجمهور برای ساخت مدرسه، گفت: امروز این مدال طلا را به نماد آرمانهای بزرگتر به شما هدیه میدهم که پیام نسل جوان است مبنی بر اینکه در سایه ایجاد فرصتهای منصفانه، پیروزی ما قطعی است.
یادآور میشود، محمد علیدوستی ستاره کاروان دانشآموزی ایران در ماده ۸۰۰ متر دوومیدانی فروردین امسال با کسب مدال طلا قهرمان جهان در المپیک دانشآموزی صربستان شد. علیدوستی مقام نایب قهرمانی دوی ۱۵۰۰ جهان را نیز در همین رقابتها از آن خود کرده بود.
