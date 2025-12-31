خسارت ۲۰۰ میلیاردی سیل و بارندگی به بخش کشاورزی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نورزاده با اشاره به بارندگیهای اخیر که منجر به جاری شدن سیل، آبگرفتگی و تگرگ شده است اظهار داشت: در دو سامانه بارشی در روزهای گذشته بارندگی و سیل به بخش کشاورزی در زیر بخشهای زراعت و باغداری، دام و طیور و پروژههای زیر ساختی نظیر جاده بین مزارع خسارتهایی وارد کرد.
وی افزود: خسارتهای وارد شده در حوزه زراعت ۱۱۰۰ هکتار مزارع بادمجان، گوجه فرنگی، پیاز، گندم هستند که دچار خسارت سیل، آبگرفتگی و تگرگ شده است و همچنین در حوزه باغبانی ۲۴۵ هکتار مرکبات و خرما دچار خسارت ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی شده است.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب با بیان اینکه خسارات وارده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است گفت: خسارت برآورد شده به ستاد مدیریت بحران استان ارسال شده و بخشی از محصولات کشاورزی که بیمه بوده از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی قابل پیگیری و پرداخت میباشد.
