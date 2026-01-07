طالبی: عبور از مشکلات بدون بازگشت به مکتب سلیمانی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در اجلاسیه پایانی ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محل مصلی امام علی (ع) کرمان گفت: در پایان هفته مقاومت در سرزمین کرمان و دیار مردان بزرگ، گرد هم آمده‌ایم تا در برابر عظمت راه شهیدان سر تعظیم فرود بیاوریم.

وی با درود به روان پاک شهیدان اسلام و ایران و سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسین پور جعفری افزود: آنان با خون خود امنیت، عزت و اقتدار این سرزمین را امضا کردند.

وی به پیشکسوتان جهاد و شهادت، همر زمان و یاران حاج قاسم، خانواده شهدا و ایثارگران ادای احترام کرد و افزود: آنان نه تنها در میدان نبرد، بلکه در میدان صبر، استقامت و وفاداری به آرمان‌ها، قهرمانان حقیقی این ملت هستند.

استاندار کرمان، یاد شهدای مظلوم تشییع پیکر شهید سلیمانی و حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان را نیز گرامی داشت و گفت: این شهدا در امتداد همان راه نورانی، قربانی کینه دشمنانی شدند که از راه، نام و محبوبیت حاج قاسم هراس دارند.

طالبی بیان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، شهید سلیمانی یک مکتب بود که از دفاع مقدس آغاز شد، در دفاع از حرم و مقابله با تروریسم تکفیری به اوج رسید و در عرصه‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی به الگویی فراگیر تبدیل شد.

وی افزود: مکتبی که برخوردار از مؤلفه‌های مختلف برای راهبری جامعه در شرایط متلاطم و غبار گرفته امروزی است. مکتبی که پاسخگوی سوالات و انتظارات امروز و فردای جامعه است.

طالبی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی، سردار توأمان میدان و دیپلماسی بود، اظهار داشت: شهید سلیمانی فرمانده‌ای شجاع در سخت‌ترین میدان‌های نبرد و انسانی فروتن، مردمی و اخلاق‌مدار در رفتار فردی بود

استاندار کرمان با بیان اینکه شهید سلیمانی در عین صلابت، اهل گفتگو؛ در اوج قدرت، پایبند به عقلانیت و در همه حال مطیع ولایت و رهرو منافع ملی بود اظهار داشت: شهید سلیمانی به ما آموخت که می‌توان انقلابی بود و در عین حال عاقل، شجاع، اخلاق‌مدار و مقتدر بود و در عین حال مردمی؛ این همان الگویی است که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

وی بیان کرد: اگر به آینده می‌نگریم، باید با صدای بلند بگوییم که عبور از مشکلات پیچیده داخلی و خارجی بدون بازگشت به مکتب سلیمانی ممکن نیست. مکتبی که بر امید، مسئولیت‌پذیری، وحدت ملی، اعتماد به مردم و ایستادگی هوشمندانه استوار است.

طالبی، ادامه داد: اگر می‌خواهیم از فشارها عبور کنیم و انسجام اجتماعی را تقویت کرده و ایران را در تراز شایسته‌اش پیش ببربم، باید منش حاج قاسم را نه فقط در شعار و بلکه در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت و فعالیت‌های روزمره جاری کنیم.

وی از راهبری‌های شایسته نماینده ولی‌فقیه در استان، دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی، گروه‌های مردمی، هیأت‌ها، تشکل‌ها و خادمان صادق در برگزاری باشکوه برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی قدردانی کرد.

استاندار کرمان ابراز داشت: قدردان تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضائی هستیم که با هوشیاری و مجاهدت، امنیت، آرامش و اطمینان کامل و خاطر آسوده مردم را در این ایام فراهم کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف مورد نظر خود برسد.

طالبی، خاطر نشان کرد: شهید سلیمانی رفت، اما راهش ماند و تا زمانی که این ملت در آن راه ایستاده باشند، ایران عزیز نیز ایستاده، مقاوم و سربلند خواهد ماند.