طالبی: مراسم سالگرد شهید سلیمانی به رویدادی هویتی و ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک شورای سیاستگذاری مکتب و کمیتههای ششمین سالگرد شهید سلیمانی با بیان اینکه سالگرد شهید سلیمانی مسئولیتی بزرگ و در عین حال توفیقی ارزشمند برای همه ماست، گفت: امروز مراسم سالگرد شهید سلیمانی از یک مناسبت صرفاً استانی فراتر رفته و به رویدادی هویتی و ملی تبدیل شده است.
وی افزود: از اینرو، نگاه ما به این مراسم و مسئولیتمان در قبال اجرای آن باید در همین چارچوب هویتی و ملی تعریف شود.
طالبی، با تأکید بر ضرورت خودارزیابی نسبت به اهداف برنامهها، گفت: همه ما وظیفهای مشترک در ترویج مکتب شهید سلیمانی با شاخصههای متعدد آن از جمله اخلاص، مردمباوری، شجاعت، عقلانیت، وحدت و خدمت بیمنت به مردم بر عهده داریم.
وی افزود: هر مراسم و برنامهای که برگزار میشود باید مشخص کند دقیقاً در راستای کدامیک از این شاخصهها حرکت میکند و تا چه اندازه در انتقال مؤلفههای این مکتب به مردم اثرگذار است
طالبی، با تأکید بر مردمیبودن مراسم سالگرد شهید سلیمانی، اظهار کرد: در اجرای برنامهها باید از مشارکت و همراهی مردم بهصورت حداکثری استفاده شود، چراکه محور اصلی این مراسم مردم و زائران هستند و لازم است تشریفات اداری به حداقل برسد
استاندار کرمان در خصوص اقدامات مرتبط با زائران مرقد شهید سلیمانی گفت: در تمامی حوزههای تردد، اسکان و خدمات بهداشتی باید مراقبتها و تمهیدات لازم بهطور کامل پیشبینی و اجرا شود.
وی تأکید کرد: این نگاه باید در همه اقدامات ما حاکم باشد که آنچه امروز در ارتباط با زائران شهید سلیمانی انجام میدهیم، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه خدمتی افتخارآمیز به شمار میآید
طالبی، با تأکید بر اینکه تأمین امنیت، نظم و آرامش مراسم خط قرمز ستاد است، گفت: از هرگونه موازیکاری در برنامهها که ممکن است موجب بروز چالش شود، باید پرهیز شود و این موضوع باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد
رئیس شورای تأمین استان کرمان تأکید کرد: امنیت اولویت مطلق ماست و همه بخشها موظف به برقراری هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی هستند. همچنین نیروهای امدادی باید در شرایط آمادهباش کامل قرار داشته و در تعامل مستمر با نیروهای امنیتی باشند
وی در خصوص محتواها، پیامها و سخنرانیها تأکید کرد: باید دقت لازم در انتقال پیامها رعایت شود و تمرکز اصلی بر وحدت ملی، اقتدار، امید و آینده باشد.
طالبی، با بیان اینکه شهید سلیمانی نماد همدلی ملی بود، اظهار کرد: مراسم سالگرد شهادت ایشان فرصتی ارزشمند برای انتقال پیام وحدت و انسجام ملی است و روایت برنامهها نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پوشش رسانهای، باید تصویری از کرمان و مکتب شهید سلیمانی ساخته و ترویج شود، بنابراین هماهنگی میان پیامهای رسانههای داخلی و ملی ضروری است و حتماً باید از زبان هنر و ابزارهای تأثیرگذار در برنامهها بهرهگیری شود.
استاندار کرمان همچنین حضور پررنگ جوانان در این مراسم را مورد تأکید قرار داد و بر اجرای برنامههای خلاقانه برای نسل جدید در ترویج و تدوین مکتب شهید سلیمانی تأکید کرد.
استاندار کرمان با اعلام اینکه این جلسه آخرین نشست تصمیمگیری است، گفت: از این پس برنامهها وارد فاز اجرایی میشوند و موفقیت ما در برگزاری مراسم، تأمین امنیت و انتقال شاخصههای مکتب شهید سلیمانی بسیار حیاتی است و انتظار میرود همه همکاران با تمام ظرفیت خود برای برگزاری مراسمی شکوهمند تلاش کنند.
نظر شما