طالبی: سرمایه گذاری در استان کرمان رشد ۴۰ درصدی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، با اشاره به جایگاه استان اظهار کرد: در هر بخشی که به استان کرمان نگاه شود، از اقتصاد و صنعت گرفته تا معدن، کشاورزی، گردشگری، حوزه دانشبنیان و آموزش، ظرفیتهای فراوانی وجود دارد.
وی با بیان اینکه استان کرمان بهویژه بهعنوان استان معدنی و کشاورزی شناخته میشود و یکی از وسیعترین پهنههای معدنی کشور را در اختیار دارد افزود: استان کرمان رتبه نخست استخراج معدن در کشور را دارد و معادن متنوعی از جمله آهن، مس، کروم، تیتانیوم و عناصر ارزشمندی مانند طلا در آن فعال است. بخش عمدهای از نیاز زنجیره فولاد کشور از معادن کرمان تأمین میشود و معدن مس سرچشمه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مس ایران و یکی از بزرگترین معادن مس جهان در این استان قرار دارد.
طالبی، در بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: استان کرمان سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میکند و در تولید محصولاتی مانند پسته و خرما جایگاه اول کشور را دارد. بخش قابل توجهی از نیاز داخلی و صادراتی کشور در این حوزه توسط محصولات کشاورزی استان تأمین میشود.
استاندار کرمان با اشاره به جهتگیری اقتصادی استان طی یک سال گذشته بیان کرد: تمرکز اصلی استان بر توسعه سرمایهگذاری بوده و با توجه به ظرفیتهای موجود، کرمان بهعنوان بهشت سرمایهگذاری ایران معرفی شده است. این رویکرد منجر به رشد ۴۰ درصدی سرمایهگذاری و کسب رتبه اول جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور شده است.
وی ادامه داد: استان در برخی حوزهها از جمله معدن و انرژی خورشیدی با فاصله قابل توجهی در جایگاه برتر کشور قرار دارد و در حال حاضر بیشترین تعداد طرحهای در دست اجرای انرژی خورشیدی در استان کرمان است که نقش مؤثری در کاهش ناترازیهای انرژی در آینده خواهد داشت.
طالبی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهرهوری منابع آب گفت: با هدف افزایش بازده اقتصادی مصرف آب در کشاورزی، طرحهایی نظیر کشاورزی هوشمند، توسعه گلخانهها و تغییر الگوی کشت در برخی مناطق استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی در حوزه عمرانی تصریح کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری دولت، پروژههای مهمی با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت بنگاههای اقتصادی و معادن استان در حال اجراست که توسعه و بهسازی راهها، اقدامات حوزه آب شرب و زیرساختهای عمرانی را شامل میشود.
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت آب شرب شهر کرمان گفت: بهدلیل شرایط بحرانی کمبود آب، اعتبارات قابل توجهی برای مدیریت بحران تخصیص یافته و چاههای اضطراری وارد مدار شده است.
وی افزود: همچنین پروژه انتقال آب از خط خلیج فارس که از سالهای گذشته آغاز شده بود، طی یک سال اخیر به مرحله تکمیل خط لوله رسیده و با تجهیز ایستگاههای پمپاژ، بخشی از کسری آب شرب شهر کرمان جبران خواهد شد.
طالبی، ادامه داد: پروژههای انتقال آب از سدها برای برخی شهرهای استان کرمان و استفاده از پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز و تأمین آب صنایع و معادن نیز در حال اجراست.
وی از پیشرفت پروژههای بزرگ آب و فاضلاب خبر داد و گفت: تصفیهخانه فاضلاب شهر کرمان با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و پیشبینی میشود فاز اول آن تا خرداد سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: همچنین تصفیهخانه آب شرب شهر کرمان با پیشرفت ۹۰ درصدی بهزودی وارد مدار خواهد شد و پروژه تصفیهخانه آب شرب رفسنجان نیز با مشارکت صنایع و معادن منطقه در دست اجراست.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان سرمایهگذاری از جمله نتایج اقدامات انجامشده است و در جنوب استان نیز توسعه معادن با هدف افزایش اشتغال و تحقق عدالت اقتصادی دنبال میشود.
طالبی، در بخش انرژی گفت: با وجود مازاد تولید برق در استان کرمان، توسعه انرژی خورشیدی بهطور جدی در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از ۸ هزار مگاوات مجوز انرژی خورشیدی در استان صادر شده که بخش عمدهای از آن وارد مرحله اجرا شده و کرمان را به استان اول کشور در این حوزه تبدیل کرده است.
مقامعالی دولت در استان در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر انرژی خورشیدی، ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط خورشیدی و همچنین توسعه انرژی بادی در استان کرمان وجود دارد که از بازده اقتصادی مطلوبی برای سرمایهگذاران برخوردار است.
نظر شما