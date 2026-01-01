اجرای پرفورمنس «جاگات» در تماشاخانه خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، «جاگات» پرفورمنسی است که با فاصله گرفتن از سالنهای معمول نمایش و در قالب اجرایی متفاوت، تنها در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هر هفته، ساعت ۲۰ میزبان مخاطبان است. مدت زمان این پرفورمنس ۵۰ دقیقه اعلام شده است.
پرفورمنس «جاگات» کاری از گروه بوژان است و با تعداد اجرای محدود، بر تجربهای بدنی و شنیداری متمرکز است که تلاش میکند مواجههای تازه میان بدن، صدا و فضا ایجاد کند.
این نمایش از ۲۷ آذر روی صحنه رفته است و اجرای عمومی آن تا ۲۰ دی در روزهای (پنجشبه، جمعه و شنبه) ادامه دارد.
علاقهمندان میتوانند بلیت این اثر را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.
همچنین بلیتفروشی بهصورت حضوری نیز در تماشاخانه خورشید به نشانی بلوار کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان نژادکی، پلاک ۴۰، واحد ۲، انجام میشود.
