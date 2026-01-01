به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «جیره‌بندی پرخروس برای سوگواری» به نویسندگی علی نرگس‌نژاد که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ با کارگردانی همین هنرمند در سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته‌ بود، این‌ بار با کارگردانی مسعود احمدی و تهیه‌کنندگی محمد ذوالفقاری در سالن‌ دو مجموعه تئاتر لبخند اجرا می‌شود.

این نمایش روایتگر زندگی پسر جوانی است که هر سال، در تاریخی مشخص، دچار تب شدیدی می‌شود؛ تبی که تنها از طریق برگزاری آیینی خاص درمان می‌شود و در صورت انجام نشدن آن، مرگ پسر را در پی خواهد داشت. مادر هرسال با برگزاری این مراسم، جان فرزندش را نجات می‌دهد اما در آغاز آیین امسال، پرسشی بنیادین از سوی پسر مطرح می‌شود که مادر از پاسخ‌دادن به آن امتناع می‌کند.

نقش‌هایی که پیش‌تر با بازی پانته‌آ پناهی‌ها، هانیه توسلی و صابر ابر جان گرفته‌ بودند، این‌بار با بازی قدسی شریعتی، نسیم عظیمی و مسعود احمدی جانِ دوباره می‌گیرند.

در این اجرا، یوسف باپیری به عنوان مشاور هنری، میلاد الهی به عنوان مجری طرح و امیر قالیچی در مقام مشاور رسانه، نرگس پروانیا و کیمیا مظفری به عنوان مدیر پروژه حضور دارند.

فرهاد فزونی به‌عنوان طراح گرافیک، میلاد الهی به‌عنوان طراح نور، امیر خراسانی به‌عنوان طراح لباس و فاطمه وفایی به‌عنوان طراح لباس، مهتاب حسنی به عنوان مشاور گریم و مارال سجادی به عنوان طراح گریم، بنیامین وزیر و گروه «چرخِ» به عنوان آهنگساز و طراح صدا و یلدا فاضل به عنوان طراح اکسسوار در این پروژه حضور دارند.

در گروه کارگردانی، بابک سلیمی به عنوان دستیار کارگردان و بی‌تا حبیبی به عنوان برنامه‌ریز و منشی صحنه حضور دارند.

همچنین حدیث محموداف دستیاری تهیه‌کننده، امیرحسین حبیبی علیشاه مدیریت تولید، امیرعلی رازقی و آیسا همامی مدیریت روابط عمومی، یگانه عطار علیایی و غزاله میرویسی مدیریت تبلیغات، سهیل فرجی مدیریت اجرایی، امیرحسین علیجانی، علیرضا حسنخانی و علی مطهری ساخت تیزر، باران برومند فومنی و نازنین کارگری عکاسی پروژه را برعهده دارند.

در بخش موسیقی، میلاد کاظمی (ویولن و ویولا)، اردلان قادری (کمانچه)، مبینا آردن، افرا شاه‌آبادی و علی خواستار (چلو) به عنوان نوازندگان حضور دارند و آریا کیایی‌راد به عنوان مهندس صدا با گروه همکاری می‌کند.