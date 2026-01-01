به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسافر آستانه مشاور عالی دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره سیاستگذاری این دوره از جشنواره، تمرکززدایی از تهران، ارزیابی آثار رسیده، کیفیت کیفی جشنواره، شرایط برگزاری و همچنین پیوند نسل جوان و پیشکسوتان توضیحاتی ارائه داد.

وی با اشاره به سیاستگذاری کلی جشنواره امسال اظهار کرد: جشنواره تئاتر فجر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد تئاتری کشور است که همواره انعکاس و بازتاب بین‌المللی داشته است. در سال‌هایی جشنواره به‌طور کامل بین‌المللی برگزار می‌شد و در سال‌هایی نیز به‌دلیل تأثیر رویدادهای سیاسی جهان، بخش بین‌الملل آن با محدودیت‌هایی مواجه بوده است اما در مجموع این جشنواره توانسته توجه بسیاری از کمپانی‌ها و گروه‌های هنری دنیا را به خود جلب کند.

مسافر آستانه با تأکید بر رویکرد تمرکززدایی در این دوره گفت: در سال‌های اخیر و به‌ویژه در این دوره، توجه به تئاتر شهرستان‌ها در اولویت سیاستگذاری جشنواره قرار گرفته است. مطالعات و تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که آثار ارزشمند و قابل‌توجهی در استان‌ها تولید شده که به‌دلیل محدودیت‌ها امکان حضور در جشنواره را نداشته‌اند. در این دوره تلاش شد این امکان بیش از سال‌های گذشته فراهم شود. جشنواره تئاتر فجر، جشنواره تئاتر تهران نیست، بلکه جشنواره تئاتر ایران است. تمرکززدایی و خروج از مرکزیت تهران، نیازمند مشارکت‌های مختلف است که این روند در گذشته آغاز شده و امسال با جدیت و استقبال بیشتری از سوی استان‌ها دنبال شد.

مشاور عالی دبیر جشنواره با اشاره به انتخاب استان کرمان به‌عنوان میزبان بخشی از جشنواره توضیح داد: استان کرمان به‌عنوان میزبان پنج بخش از جشنواره انتخاب و خوشبختانه استقبال خوبی نیز از سوی مسئولان و جامعه هنری این استان انجام شد. علاوه بر اجرای آثار نمایشی، برگزاری باشکوه مراسم افتتاحیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که افتتاحیه و اختتامیه نقش مهمی در انعکاس کلی رویداد جشنواره دارند.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه جشنواره با همکاری استانداری استان کرمان و جامعه هنری این استان برگزار می‌شود و امیدواریم این آغاز، مقدمه‌ای باشد برای اینکه در دوره‌های آینده، بخش‌های بیشتری از جشنواره به‌طور مستقل در استان‌های مختلف کشور برگزار شود. علاوه بر مراسم افتتاحیه، اجراهای متعددی از گروه‌های داخلی و خارجی، از جمله آثار منتخب سایر کشورها، گروه‌هایی از خود استان کرمان و دیگر استان‌های کشور، در بازه زمانی افتتاحیه تا آغاز رسمی جشنواره در تهران، نه‌تنها در شهر کرمان بلکه در دیگر شهرهای این استان روی صحنه خواهند رفت. این اتفاق می‌تواند نقطه شروعی جدی برای تحقق تمرکززدایی مورد نظر جشنواره باشد.

مسافرآستانه در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی آثار رسیده به جشنواره پرداخت و گفت: امیدوارم ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر به یک ستاد ثابت تبدیل شود و وابسته به تغییرات سیاسی و تغییر دولت‌ها نباشد. متأسفانه با هر تغییر، بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌های دوره‌های قبل باید دوباره از ابتدا انجام شود و همین مسئله باعث تأخیر در شروع کارها شد. با این حال، هنرمندان تئاتر آثار خود را صرفاً وابسته به حضور در جشنواره نمی‌دانند و تولیدات‌شان را در طول سال انجام می‌دهند. به همین دلیل، علیرغم تأخیر در انتشار فراخوان، آمادگی خوبی برای حضور در جشنواره وجود داشت. ستاد جشنواره پس از شکل‌گیری، با تراکم کاری بالا و سرعت بیشتر تلاش کرد امور را پیش ببرد. باید بگویم این دوره از سخت‌ترین دوره‌های برگزاری جشنواره بوده است؛ شرایط اجرایی بسیار پیچیده‌تر از دوره‌های گذشته است اما تجربه و نظم کاری اعضای ستاد باعث شد روند برگزاری تا اینجا به‌خوبی پیش برود.

وی درباره کیفیت آثار راه‌یافته به جشنواره گفت: درباره کیفیت آثار، این نکته را به نقل از شوراهای انتخاب عرض می‌کنم، به‌ویژه در بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای، همگی از ارتقای کیفی آثار نسبت به دوره‌های گذشته صحبت کرده‌اند. انتخاب موضوعات پخته‌تر و تلاش برای افزایش کیفیت هنری، از ویژگی‌های آثار این دوره است. امیدوارم جشنواره امسال از نظر کیفی نسبت به دوره‌های گذشته در سطح بالاتری قرار داشته باشد.

مسافرآستانه در ادامه با اشاره به مسئولیت دبیری جشنواره بیان کرد: پذیرش مسئولیت دبیری جشنواره در این شرایط، جسارت و شهامت زیادی می‌خواهد. بسیاری از دوستان، از جمله خود من، برای این مسئولیت پیشنهاد شدند اما حاضر نشدند زیر بار چنین مسئولیت سنگینی در این زمان کوتاه بروند. انتخاب سیدوحید فخرموسوی انتخابی دشوار و البته مناسب بود و به همین دلیل، همه کسانی که دل در گرو جشنواره تئاتر فجر دارند، تلاش کردند با همدلی و همراهی، این دوره را به سرانجام برسانند تا نتیجه این انتخاب مثبت باشد و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر ایجاد شود. با وجود شرایط نامناسب اقتصادی و چالش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، جشنواره تئاتر فجر همچنان جشن تئاتر کشور است و هنرمندان آن را متعلق به خود می‌دانند. امیدوارم با همراهی همه هنرمندان، شاهد برگزاری جشنواره‌ای قابل قبول، آبرومند و در شأن تئاتر ایران باشیم.

مشاور عالی دبیر جشنواره درباره حضور جوانان و پیشکسوتان در جشنواره گفت: پیوند میان نسل جوان و پیشکسوتان یک ضرورت است و بدون این پیوند، حفظ هویت فرهنگی و هنری ممکن نیست. اگر نسل جوان از ریشه‌های خود جدا شود، ممکن است جسارت داشته باشد اما هویت نداشته باشد. خوشبختانه در این دوره شاهد حضور فعال هر ۲ گروه هستیم.

وی در پایان تصریح کرد: جوانان امروز با انگیزه‌تر هستند، سختی‌ها را بهتر تحمل می‌کنند، جسارت بیشتری دارند و با عشق به تئاتر کشور کار می‌کنند. تولید اثر نمایشی کار بسیار سختی است و اینکه جوانان با وجود همه مشکلات، همچنان دست به تولید می‌زنند، مایه افتخار تئاتر ایران است.