  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از مردم غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از مردم غزه+ تصاویر

مردم ترکیه در اولین روز سال جدید میلادی تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از ملت جنگ زده و محاصره شده غزه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ده‌ها هزار نفر از مردم استانبول در نخستین روز سال ۲۰۲۶ در راهپیمایی گسترده‌ای برای اعلام حمایت و همبستگی با مردم غزه در استانبول به خیابان‌ها ریختند.

این راهپیمایی در پل گالاتای استانبول با مشارکت و حضور حدود ۴۰۰ سازمان مردم نهاد با شعار «سکوت نخواهیم کرد؛ بدون هراس این ظلم را فریاد خواهیم زد؛ فلسطین را فراموش نخواهیم کرد» آغاز شد.

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

شهروندان ترکیه برای شرکت در این تجمع حتی پیش از نماز صبح و با وجود سرمای شدید هوا، در مساجد آیا صوفیه کبیر، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیه و امین اونو گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان از ساعات اولیه صبح به سمت پل گالاتا حرکت کرده و به دیگر شرکت‌کنندگان در این مراسم پیوستند. تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای برپایی این مراسم در منطقه اتخاذ شده بود.

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی با مضمون «عدالت برای فلسطین، وجدان برای جهان» حمل کرده و شعارهای «زنده باد انتفاضه جهانی» و «اسرائیل قاتل، از فلسطین بیرون برو» سر دادند.

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ملت غزه+ تصاویر

کد خبر 6709583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      3 0
      پاسخ
      درود بر ملت شرافتمند و ننگ بر برخی دولت های بی غیرت عربی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها