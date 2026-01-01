تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از مردم غزه+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ده‌ها هزار نفر از مردم استانبول در نخستین روز سال ۲۰۲۶ در راهپیمایی گسترده‌ای برای اعلام حمایت و همبستگی با مردم غزه در استانبول به خیابان‌ها ریختند.

این راهپیمایی در پل گالاتای استانبول با مشارکت و حضور حدود ۴۰۰ سازمان مردم نهاد با شعار «سکوت نخواهیم کرد؛ بدون هراس این ظلم را فریاد خواهیم زد؛ فلسطین را فراموش نخواهیم کرد» آغاز شد.

شهروندان ترکیه برای شرکت در این تجمع حتی پیش از نماز صبح و با وجود سرمای شدید هوا، در مساجد آیا صوفیه کبیر، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیه و امین اونو گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان از ساعات اولیه صبح به سمت پل گالاتا حرکت کرده و به دیگر شرکت‌کنندگان در این مراسم پیوستند. تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای برپایی این مراسم در منطقه اتخاذ شده بود.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی با مضمون «عدالت برای فلسطین، وجدان برای جهان» حمل کرده و شعارهای «زنده باد انتفاضه جهانی» و «اسرائیل قاتل، از فلسطین بیرون برو» سر دادند.