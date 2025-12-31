  1. بین الملل
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

ادعای ترکیه درباره بازداشت ۱۲۵ مظنون به عضویت در داعش

ادعای ترکیه درباره بازداشت ۱۲۵ مظنون به عضویت در داعش

ترکیه ادعا کرد که ۱۲۵ مظنون به عضویت در داعش طی عملیات همزمان در ۲۵ استان این کشور بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، علی یرلی‌کایا وزیر کشور ترکیه صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۲۵ مظنون در عملیات‌های انجام شده در ۲۵ استان علیه گروهک تروریستی داعش بازداشت شدند.

وزیر کشور ترکیه در این خصوص اعلام کرد عملیات‌های همزمان در آفیون‌کاراحصار، آنکارا، آیدین، بورسا، اسکی‌شهیر، هاتای، قهرمان‌ماراش، ماردین، مرسین، اوشاک، استانبول، نیغده، ساکاریا، کاستامونو، کوجائلی، حکاری، عثمانیه، ازمیر، ای غدیر، نوشهیر، ارزروم، دنیزلی، کرکلارلی، شانلی اورفا و یالوا توسط فرماندهی ژاندارمری استانی و ادارات پلیس استانی با هماهنگی فرماندهی کل ژاندارمری و ریاست عمومی امنیت انجام شد.

علی یرلی‌کایا با بیان اینکه ۱۲۵ مظنون وابسته به گروه تروریستی داعش در این عملیات دستگیر شده‌اند، گفت: کسانی که علیه برادری، وحدت و اتحاد ما توطئه می‌کنند، کسانی که سعی در سوءاستفاده از ایمان ما دارند، کسانی که به ارزش‌های ما حمله می‌کنند، با قدرت دولت و وحدت ملت ما روبرو خواهند شد.

