توقف پروازهای عربستان به فرودگاه عدن و بالعکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای وابسته به مزدوران امارات در یمن اعلام کردند که عربستان پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی عدن و به مقصد این فرودگاه را متوقف کرده است.
بر اساس این گزارش، توقف پروازهای هوایی از عدن و به این مقصد شامل پروازهای ریاض و جده نمیشود.
در این گزارش آمده است، این اقدام بنا به خواست عربستان و با هدف بررسی سازوکار بازرسی تمام پروازهای ورودی و خروجی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن طی هفتههای گذشته تنشهای زیادی داشتهاند که به مداخله ریاض انجامید.
