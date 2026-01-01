توقف پروازهای عربستان به فرودگاه عدن و بالعکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های وابسته به مزدوران امارات در یمن اعلام کردند که عربستان پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی عدن و به مقصد این فرودگاه را متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، توقف پروازهای هوایی از عدن و به این مقصد شامل پروازهای ریاض و جده نمی‌شود.

در این گزارش آمده است، این اقدام بنا به خواست عربستان و با هدف بررسی سازوکار بازرسی تمام پروازهای ورودی و خروجی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن طی هفته‌های گذشته تنش‌های زیادی داشته‌اند که به مداخله ریاض انجامید.