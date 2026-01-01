واکنش مُهره عربستان به پایان حضور نظامی امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی وابسته به دولت خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) گفت: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر پایان حضور نظامی امارات در این کشور در چارچوب تصحیح مسیر ائتلاف سعودی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: تصمیمات اخیر یک گزینه اضطراری برای تصحیح روند صلح به شمار می‌روند. در مرحله کنونی تمام تصمیمات برای باز پس گرفتن کنترل نهادهای حاکمیتی از طریق صلح یا جنگ اتخاذ می‌شوند.

العلیمی از جریان‌های سیاسی خواست در راستای تقویت اتحاد داخلی موضع گیری کنند.

طی هفته‌های اخیر اختلافات میان ریاض و ابوظبی بر سر پرونده یمن شدت گرفته است. ائتلاف سعودی محموله تسلیحاتی امارات برای شورای انتقالی جنوب یمن را هدف حمله هوایی قرار داد. بعد از آن، عربستان به امارات ضرب الاجل داد تا طی ۲۴ ساعت نیروهای خود را به دلیل اقدامات این کشور در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن خارج کند. وزارت دفاع امارات نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموریت این نیروها بنا به خواست ابوظبی به پایان رسیده است.