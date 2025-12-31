پیام تسلیت فرمانده ارتش یمن به جنبش حماس و ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در پیامی به جنبش حماس و مردم فلسطین، شهادت جمعی از فرماندهان گردان‌های قسام را پس از اعلام رسمی توسط این جنبش فلسطینی، تبریک و تسلیت گفت.

در پیام تسلیت سرلشکر «یوسف حسن المدانی» آمده است: فرماندهان شهید پس از عمری مجاهدت و در هم کوبیدن ظالمان و مبارزه با جنایتکاران در تمام میادین و عرصه های نبرد، از اسب‌های خود پایین آمدند. ما خودمان را در این غم عمیق با برادرانمان در سنگرهای جهاد، گردان‌های قسام و مردم شجاع فلسطین شریک می‌دانیم. ما به برادرانمان در گردان‌های قسام و فلسطین تأکید می‌کنیم که مصیبت از دست دادن این فرماندهان، مصیبت ما هم هست و ضربه‌ای که به پهلوی آنها وارد شد، قلب‌های ما را نیز جریحه‌دار کرده است.

در ادامه این پیام تأکید شده است: بزرگترین علت آرامش و اعتقاد راسخ ما به خاطر آن مواضع شریفی است که توسط فرماندهان شهید گردان‌های قسام با حروف نور و آتش نگاشته شده است. فرماندهان شهید گردان‌های قسام مواضعی را از خود نشان دادند که رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد، تکبر آن را در هم شکست و باشکوه‌ترین تصاویر فداکاری و ایثار را در آسمان عظمت و شکوه ترسیم کرده است.

سرلشکر یوسف المدانی تصریح کرد: به برادرانمان در مقاومت فلسطین می‌گوییم: مطمئن باشید، این دشمن صهیونیستی، هر چقدر هم که استبدادش را گسترش دهد، هر چقدر هم که در زمین گردنکشی کند و هر چقدر هم که به ظلم و ستم و وحشیگری متوسل شود، بدون شک به سوی زوال و نابودی اجتناب‌ناپذیر خود گام برمی‌دارد. از بین رفتن تاریکی دشمن صهیونیستی، حقیقتی قرآنی است که جز انسان بزدل و سست اراده و منحرفان از مسیر خدا و پیامبران در آن تردید نمی‌کنند.

فرمانده ارتش یمن خاطرنشان کرد: مردم فلسطین رهبران بزرگ زیادی از این دست را تربیت کرده‌اند و قادرند هزاران نفر دیگر را از صفوف خود پرورش دهند. تا زمانی که نبضی در امت برای تپیدن وجود دارد، پرچم سقوط نخواهد کرد و مسیری که شهدا با خون پاکشان هموار کرده‌اند، چراغ هدایتی برای همه کسانی خواهد بود که از میان فرزندان امت ما و آزادگان جهان، راه آزادی را دنبال می‌کنند. ترورهای نفرت‌انگیز از سوی این دشمن جنایتکار و ناقض عهد و پیمان، بیانگر حقارت و پستی او و اعتراف آشکار به ناتوانی در رویارویی با ما در میدان نبرد است.

وی خطاب به مجاهدان مقاومت فلسطین تصریح کرد: دشمن اسرائیلی در برابر صخره‌ی پایداری افسانه‌ای و بی‌نظیر شما در هم شکست. ما در هر انتخابی که می‌کنید و در هر میدانی که می‌جنگید، با شما هستیم تا زمانی که خداوند پیروزی آشکاری را برای شما به ارمغان بیاورد. ما تا زمان دستیابی به استقلال کامل و اخراج آخرین نظامی صهیونیست که خاک پاک فلسطین را آلوده کرده است، با شما هستیم.

سرلشکر یوسف المدانی در پایان پیام خود تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن اعم از فرماندهان و سربازان همچنان پشتیبان و حامی مردم برادر فلسطین و مقاومت شجاعانه‌ی آنها خواهند بود.