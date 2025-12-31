عربستان: پرونده امارات در یمن پیچیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، تلویزیون رسمی عربستان سعودی در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: یک روز مانده به پایان سال، ائتلاف [عربی] پرونده امارات در یمن را بست.
وزارت امور خارجه عربستان روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک و خارج از چارچوب ائتلاف عربی است.
عربستان در این بیانیه خواستار خروج نیروهای نظامی امارات از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد و تاکید کرد: حمایتهای نظامی و مالی از طرفهای داخلی باید متوقف شود.
اتحادیه اروپا: تحولات شرق یمن، خطری جدی برای منطقه است
در تحولی دیگر در این باره، سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به تنشها در شرق یمن و بمباران منطقه مورد حمایت امارات توسط ائتلاف سعودی که از دولت مستعفی یمن حمایت میکند، اعلام کرد: ما خواستار کاهش تنش و پرهیز از اقداماتی هستیم که ثبات یمن و منطقه را بیش از پیش تهدید میکند.
این مقام اروپایی افزود: تحولات اخیر در استانهای حضرموت و المهره در یمن، خطرات جدیدی را برای منطقه خلیج فارس به همراه دارد.
سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرد: ما بار دیگر تعهد خود به یکپارچگی یمن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور را اعلام میکنیم.
نظر شما