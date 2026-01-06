حجت‌الاسلام سید محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی برای بهبود معیشت مردم چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا به وعده‌های خود عمل کرده باشند، گفت: مهم‌ترین نکته این است که موضوع معیشت از جدول افکار و برنامه‌ریزی‌های روزانه مسئولان کنار نرود.

وی ادامه داد: اگر واقعاً نگاه و رفتار مسئولین معطوف به مردم باشد، این رویکرد باید دو ویژگی اساسی داشته باشد؛ نخست اینکه دیدگاه‌ها و سیاست‌ها به‌صورت مستمر و روزانه به‌روز شود و دوم اینکه ارتباط مستقیم و مداوم با مردم برقرار باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در وزارت اقتصاد و حتی در بانک مرکزی وجود داشته، نبود گفتگوی واقعی با مردم بوده است. همیشه تأکید کرده‌ام که در کارتابل‌های مسئولان ممکن است تصمیم‌ها و رفتارها بسیار خوب و حتی قابل دفاع باشد، اما آنچه اهمیت دارد، انتقال این سیاست‌ها به جامعه و در جریان قرار گرفتن مردم است.

حجت‌الاسلام ابطحی خاطرنشان کرد: اگر جامعه بداند چه تصمیمی گرفته می‌شود و چرا، بسیاری از بحران‌ها و تنش‌ها به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: توصیه من به آقای همتی این است که بیشتر با مردم صحبت کند و مواضع و تصمیم‌ها را شفاف‌تر توضیح دهد. همچنین به آقای پزشکیان توصیه می‌کنم همه صداهای جامعه را بشنود، نه فقط بخشی از آن را. احساس من این است که بخشی از دیدگاه‌ها و مطالبات اصلاً شنیده نمی‌شود.

حجت‌الاسلام ابطحی با اشاره به برخی نشست‌ها و گفتگوهای اخیر تصریح کرد: در جلسه گفتگوی احزاب که اخیراً با رئیس جمهور برگزار شد، موضوعاتی مانند قیمت ارز و رفع فیلترینگ مطرح شد، اما در پاسخ‌ها اشاره‌ای جدی به این دغدغه‌ها نشد. این مسئله نشان می‌دهد که گاهی پیام‌ها به‌درستی منتقل نمی‌شود و مشخص نیست اطرافیان رئیس‌جمهور تا چه اندازه انتقال‌دهندگان دقیق و کاملی از مطالبات و اطلاعات موجود در جامعه هستند.