ابطحی: کشورها با تشکیل جبهه واحد به حیات رژیم صهیونیستی پایان دهند

سیدمجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به وضعیت منطقه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر، اظهار کرد: فرصت بینظیری رو به روی ملتهای منطقه قرار دارد که از شرایط تحمیلی که سالها بر آنها تحمیل شده و آنها را از مبارزه و دفاع از خودشان باز داشته و در تمام این سالها به نوعی تصویر تسلیم شدهای از جهان ساخته شده بود را تغییر دهند.
وی ادامه داد: فرصتی پیش آمده که ملتها با یک همکاری واقعی و تشکیل جبهه واحد به سمت رژیم صهیونیستی که از حمایتهای کامل نظام استکباری برخوردار است، حرکت کنند تا بتوانند جلوی تجاوزات این رژیم را بگیرند و به حیات این جرثومه فساد پایان دهند.
دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین راجع به احتمال داشتن ابتکار عمل جمهوری اسلامی در ایجاد وحدت کشورها برای مبارزه با رژیم صهیونیستی عنوان کرد: قطعاً ما میتوانیم به عنوان پیشتاز در این میدان برای ملتهای مختلف الهام بخش باشیم و همانطور که در جریان جنگ ۱۲ روزه قلب ملتهای بسیاری و بخشی از حکمرانان با ما همراه بود، الان این همراهی بیشتر است و ما میتوانیم با تجارت خودمان در خدمت ملتها باشیم و روی پای خودشان بایستند و آنها هم بخشی از سمت درست تاریخ و حمایت از مقاومت باشند.
