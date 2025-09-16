ابطحی: خاندان حَرب همه اعضای خود را در مسیر مقاومت فدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف و مجاهد حرب اظهار کرد: امروز سومین ماهگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت فرماندهان ما است. خاندان حَرب داستان ویژه‌ای دارند، یقین دارم هیچ کشور و امتی همچون مردم غزه نمی‌توانستند مقاومت کنند و در این دو سال بی‌نظیرترین مقاومت تاریخ بشر را دیدیم.

وی گفت: مردم غزه امتی هستند که با استقامت خود این عزت را برای اسلام و انسان‌ها تا قیامت ایجاد کردند. همه مردم غزه در این مقاومت شریک هستند.

ابطحی ادامه داد: برخی از خانواده‌ها در غزه هستند که همه آنها به شهادت رسیدند، خاندان حَرب خاندان واحدی بودند و از گذشته در غزه حضور داشتند و در همه تلخی‌ها و شیرینی‌ها بودند. و مشهور به خدمت در غزه هستند و در تمام جنگ‌ها و طوفان الاقصی نیز حضور داشتند.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین خاطرنشان کرد: امروز امت غزه مقاومت می‌کند، رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه همه ملت در حال مقاومت هستند، پیروز نشده است و خاندان حَرب تمام اعضای خودش را در مسیر مقاومت از دست داد و پدر خانواده به دلیل سرطان و نبود دارو به رحمت الهی رفت و دخترشان باقی ماندند و در تهران میزبان او هستیم.

ابطحی همچنین عنوان کرد: جنگ وارد سومین سال خود می‌شود، همه تصور می‌کردند جنگ به سرعت پایان می‌یابد؛ پیش از این جنگ ۵۱ روزه ۲۰۱۴ رکورددار طولانی بودن جنگ‌ها بود، رزمندگان حماس در آغاز این جنگ ضربه عظیم و تاریخی را بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند، به مرحله رسیده بودند که مرگ رژیم صهیونیستی در حال وقوع بود.

وی ادامه داد: ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد؛ در چنین فضایی طوفان الاقصی نشان داد که افول غرب می‌تواند شتاب بگیرد قدرت جهان از غرب به سمت شرق حرکت کند و با توان بزرگ نظامی چین و روس و توان ایدئولوژی ایران غرب ضعیف شود و این طور آمریکایی‌ها با همه وجود برخاستند.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین همچنین گفت: در چنین شرایطی بود که همه سازمان‌های حقوق بشری سکوت کردند تا غرب اراده خود را در منطقه تحمیل کند.

ابطحی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در هیچ یک از نبردها موفقیتی نداشته است، تغییرات و جراحی بزرگ جهانی در حال وقوع است برای همین خود شما به رستاخیز از این ماجراها یاد می‌کنند و مقاومت در حال بازسازی است، شاهد قهرمانی‌های یمن هستیم و عراق نیز در حال مقاومت است. از سوریه نیز خبرهای بسیار خوشی دارم؛ به اراده الهی پیروز خواهیم شد.