اولین کنگره حزب «عهد ایران» برگزار شد

اولین کنگره «عهد ایران (عدالت، همبستگی و دموکراسی)» با حضور جمعی از دبیران کل احزاب اصلاح طلب و فعالان سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره «عهد ایران (عدالت، همبستگی و دموکراسی)» صبح امروز پنجشنبه یازدهم دی ماه با حضور جمعی دبیران کل احزاب اصلاح طلب و فعالان سیاسی در مجموعه تالار تلاش برگزار شد.

شهاب الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندا، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی، حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران، و جمعی از چهره‌های شناخته شده سیاسی نظیر محمد جواد ظریف، عباس آخوندی، محمدعلی ابطحی، محمد عطریانفر، بهزاد نبوی و تنی چند از مدیران رسانه‌ها در این مراسم شرکت کردند.

