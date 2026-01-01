به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» در گزارشی تأکید کرد که سهلانگاری و بیمسئولیتی کابینه رژیم صهیونیستی موجب ثبت بالاترین آمار تلفات جادهای در ۲۰ سال اخیر شده، بهطوری که تنها در سال ۲۰۲۵، ۴۵۵ شهرکنشین صهیونیست در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
این گزارش همچنین از افزایش بیسابقه جرایم خشن در سرزمینهای اشغالی خبر میدهد؛ بهگونهای که ۴۶ مورد قتل در سال ۲۰۲۵ و ۴۷ مورد در سال ۲۰۲۴ ثبت شده که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.
کالکالیست ریشه این بحران را در همزمانی ناکارآمدی کابینه نتانیاهو با چالشهایی چون بحران سربازگیری حریدیها، افزایش بدهی عمومی و جهش هزینههای معیشتی دانست و تاکید کرد که کابینه رژیم صهیونیستی از قبول مسئولیت در این زمینه فرار میکند.
