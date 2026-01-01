  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

ناامنی بی‌سابقه در اراضی اشغالی؛ «۲۰۲۵» سال مرگ و خشونت داخلی

یک روزنامه صهیونیستی با انتقاد از کابینه نتانیاهو نوشت که افزایش تصادفات و جرایم در ۲۰۲۵، زندگی غیرنظامیان در اراضی اشغالی را ناامن کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» در گزارشی تأکید کرد که سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی کابینه رژیم صهیونیستی موجب ثبت بالاترین آمار تلفات جاده‌ای در ۲۰ سال اخیر شده، به‌طوری که تنها در سال ۲۰۲۵، ۴۵۵ شهرک‌نشین صهیونیست در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش همچنین از افزایش بی‌سابقه جرایم خشن در سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که ۴۶ مورد قتل در سال ۲۰۲۵ و ۴۷ مورد در سال ۲۰۲۴ ثبت شده که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

کالکالیست ریشه این بحران را در هم‌زمانی ناکارآمدی کابینه نتانیاهو با چالش‌هایی چون بحران سربازگیری حریدی‌ها، افزایش بدهی عمومی و جهش هزینه‌های معیشتی دانست و تاکید کرد که کابینه رژیم صهیونیستی از قبول مسئولیت در این زمینه فرار می‌کند.

    • نمازی IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      ازمثلهای ایرانی چوب خدا صدا ندارد وقتی بخورد دوا ندارد در دولت کابینه موساد ارتش اسراییل درکشتن فلسطینیان مسابقه گذاشتن درنسل کشی اواره کردن کشور میزبان اورگان جنگ دوم جهانی از یهودیان بی چشم روگربه صفت صهیونی خون بیگناهان گریبانتان میگیرد دنیا دیگر به این درک برسد از نقشه های شوم صهیونیزم خبیث سومالی لند از این دست اشغالگری ادامه داراست هوشیاری اقتدار ملتها دولتها جلوی بلند پروازی های استکبار میگیرد خود فروختگی تسلیم آب به آسیاب دشمن است

