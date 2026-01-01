به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وب‌سایت عبری زبان والا گزارش داد که شب گذشته جسد یک نظامی صهیونیست در جنوب سرزمین‌های اشغالی پیدا شده و به این ترتیب تعداد کشته شدگان ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۲ نفر افزایش یافته است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه تحقیقات در مورد علت مرگ این نظامی آغاز شده است، تاکید کرد که پس از مرگ این نظامی اسرائیلی که جسدش دیروز در جنوب سرزمین‌های اشغالی پیدا شد، تعداد کشته شدگان در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۲ نفر افزایش یافته است.

سخنگوی ارتش در بیانیه دیگری اعلام کرد که گروهبان «یوسف حاییم تسوی سیرلین»، نظامی کارآموز در واحد ۵۰۴ بوده که مرگش در اثر «جراحات وارده در حین آموزش» در این واحد تأیید شده است.