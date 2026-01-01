  1. بین الملل
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

روزنامه عبری: موج گرانی‌ها اسرائیل را فرا می‌گیرد

یک روزنامه عبری زبان اذعان کرد که پس لرزه‌های اقتصادی جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بعد از گذشت ۲ سال از جنگ غزه، سال ۲۰۲۶ اراضی اشغالی شاهد موج گرانی‌های جدیدی خواهد بود که بار مالی زیادی را به شهرک نشینان صهیونیست تحمیل می‌کند.

بر اساس این گزارش، موج گرانی مذکور شامل افزایش نرخ قبوض آب و برق، قیمت گاز و مالیات بر املاک خواهد بود.

این روزنامه اضافه کرد، همزمان با این موج، امتیازهای مالیاتی همچنان متوقف شده و هزینه بیمه‌های داخلی برای افراد کم درآمد افزایش پیدا می‌کند. مالیات خودروهای برقی نیز به ۴۸ درصد خواهد رسید.

    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 4
      پاسخ
      صهونیسم ها اخرین مهلت تشان فرا رسیدسقوط وسقوط ودیگر هیچ نجات دهنده ای نیست هرکمک کننده در این جنگ باصهیونیسم ها به جهنم خواهندرفت چراغی را که خدا در این خانه افروخت با هیچ‌فوت کردنی خاموش نتوان کرد
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اقتصاد جهانی به خصوص امریکا و اروپا در رکود شدیدبه سر میبرد حالاجمع اوری پول برای خرید تسلیحات وتامین حقوق مردم بعلاوه فرار وحشتناک سرمایه و افراد از اسراییل به مراتب اسراییل را در سراشیبی سخت تری در خصوص ادامه زندگی قرار داده بعلاوه جنگهای بی پایان دولت کریسمس پارتی نتانیاهو رو به پایان است

