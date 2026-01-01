به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بعد از گذشت ۲ سال از جنگ غزه، سال ۲۰۲۶ اراضی اشغالی شاهد موج گرانی‌های جدیدی خواهد بود که بار مالی زیادی را به شهرک نشینان صهیونیست تحمیل می‌کند.

بر اساس این گزارش، موج گرانی مذکور شامل افزایش نرخ قبوض آب و برق، قیمت گاز و مالیات بر املاک خواهد بود.

این روزنامه اضافه کرد، همزمان با این موج، امتیازهای مالیاتی همچنان متوقف شده و هزینه بیمه‌های داخلی برای افراد کم درآمد افزایش پیدا می‌کند. مالیات خودروهای برقی نیز به ۴۸ درصد خواهد رسید.