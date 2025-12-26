حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار الاخباریه سوریه گزارش داد که تل احمر در حومه قنیطره از سوی ارتش اشغالگر هدف حمله قرار گرفته است.

طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی حملات توپخانه ای به این منطقه انجام داد.

خبرنگار الاخباریه سوریه همچنین از تیراندازی نظامیان اشغالگر به تل احمر در حومه قنیطره نیز خبر داد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.