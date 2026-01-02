لاریجانی: آمریکا مراقب سربازان خود باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در واکنش به مداخلات ترامپ در امور داخلی ایران در پیامی نوشت: با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبه معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.