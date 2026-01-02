  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

لاریجانی: آمریکا مراقب سربازان خود باشد

لاریجانی: آمریکا مراقب سربازان خود باشد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به مداخلات ترامپ در امور داخلی ایران گفت: مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در واکنش به مداخلات ترامپ در امور داخلی ایران در پیامی نوشت: با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبه معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

کد خبر 6710205
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 121
      پاسخ
      مدتهاست منتظر ترامپ قمار باز برای انتقام حاج قاسم و توهین به مرجعیت فرزانه حکیم هستیم ، بیا ، تا بن دندان آماده ایم تا این رژیم خبیث آمریکا و نیابتی اش ..... را نابود کنیم
    • آبنر لوی GB ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 5
      پاسخ
      اینکه ترامپ باید بداند: دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم‌ریختگی کل منطقه، موضوعی است که باعث بهره برداری آمریکا هم خواهد شد و برای پایگاههای خود در خاورمیانه باج خواهی بیشتری خواهد کرد و یا آنها را گسترش می دهد. ما هنوز نتوانسته ایم که با کشورهای همسایه توافق عدم دخالت و حمایت مشترک را عملا اجرا کنیم تا بساط پایگاههای آمریکایی برچیده شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها