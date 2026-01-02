  1. استانها
  2. فارس
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

قادری: تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا عامل همبستگی بیشتر ملت ایران است

شیراز-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه مردم ایران گفت: این تهدیدها موجب تقویت همبستگی و اتحاد بیشتر همه ملت ایران می‌شود.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: این تهدیدها تنها موجب تقویت همبستگی و اتحاد ملت ایران می‌شود.

وی ادامه داد: تهدیدات و تحرکات آمریکا نه تنها نمی‌توانند بر عزم و اراده ملت ایران اثر بگذارند، بلکه به عنوان عاملی برای همبستگی بیشتر در برابر تهدیدات خارجی عمل می‌کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا و متحدانش همواره تلاش کرده‌اند با اعمال فشار اقتصادی و سیاسی، وحدت ملت ایران را شکسته و مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند، اما مردم ایران هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که سرنوشت کشورشان به دست متجاوزانی مانند آمریکا بیفتد.

قادری گفت: تهدیدات خارجی همیشه باعث تقویت احساس تعلق و همبستگی میان مردم و مسئولان کشور می‌شود و این امر، نشان‌دهنده قدرت ملت ایران در مقابله با چالش‌های جهانی است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران هرگز اجازه نخواهد داد که فشارهای خارجی بر معیشت و رفاه مردم تأثیر منفی بگذارد.

