حمله شدید ریاض به رئیس شورای انتقالی جنوب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محمد بن سعید آل‌جابر، سفیر عربستان در یمن، تأکید کرد که ریاض تلاش‌های گسترده‌ای برای حمایت از صلح، امنیت و ثبات در یمن انجام داده است.

او اعلام کرد که عربستان برای خروج نیروهای شورای انتقالی جنوب از استان‌های حضرموت و المهره نیز تلاش کرده است.

سفیر عربستان در یمن همچنین تأکید کرد که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، تصمیماتی یک‌جانبه و بدون پایبندی سیاسی اتخاذ کرده است.

آل‌جابر در پیامی در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت: ما با مخالفت و لجاجت مستمر الزبیدی برای پایان دادن به تنش‌ها در جنوب روبه‌رو شدیم. خطرناک‌ترین تصمیمات الزبیدی، رهبری حمله به حضرموت و المهره است.

سفیر عربستان در یمن فاش کرد که الزبیدی روز گذشته از صدور مجوز برای فرود هواپیمایی که حامل یک هیئت رسمی عربستانی به عدن بود، خودداری کرد.

او گفت: هواپیمای هیئت عربستانی که برای دیدار با رهبران شورای انتقالی سفر کرده بود، از فرود منع شد؛ آن هم پس از آن‌که توافق شده بود این هیئت به همراه برخی از رهبران شورا برای یافتن راه‌حل‌هایی که به نفع همه و در راستای منافع عمومی باشد، وارد عدن شود.

آل جابر افزود: الزبیدی همچنین دستور مستقیم برای بستن پروازها در فرودگاه عدن صادر کرد؛ اقدامی که خسارت سنگینی به مردم یمن وارد کرده و رفتاری غیرمسئولانه به شمار می‌رود، تلاش‌های هماهنگی سیاسی، نظامی و امنیتی را تضعیف می‌کند و یک اقدام خطرناک و نشان‌دهنده اصرار بر تشدید تنش و رد مسیرهای آرام‌سازی است.

سفیر عربستان گفت: این رفتارها نشان می‌دهد رئیس شورای انتقالی بیش از هر مساله به منافع شخصی سیاسی و مالی خود و اجرای دستورکارهایی می‌اندیشد که نه ارتباطی با مسئله جنوب دارد و نه با منافع کلی یمن.