به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات اعلام کرد که از استان‌های حضرموت و المهره در جنوب یمن عقب‌نشینی نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، شورای انتقالی جنوب به تازگی تجهیزات نظامی گسترده‌ای به حضرموت ارسال کرده است تا حضور و نفوذ خود را در این منطقه تقویت کند.

طی هفته‌های اخیر اختلافات میان ریاض و ابوظبی بر سر یمن شدت گرفته است. ائتلاف سعودی محموله تسلیحاتی امارات برای شورای انتقالی جنوب یمن را هدف حمله هوایی قرار داد. بعد از آن، عربستان به امارات ضرب الاجل داد تا طی ۲۴ ساعت نیروهای خود را به دلیل اقدامات این کشور در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن خارج کند. وزارت دفاع امارات نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموریت این نیروها بنا به خواست ابوظبی به پایان رسیده است.

تلویزیون رسمی عربستان سعودی روز گذشته در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: یک روز مانده به پایان سال، ائتلاف [عربی] پرونده امارات در یمن را بست.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر صحنه رقابت شدید عربستان و امارات برای نفوذ سیاسی و نظامی بوده است. امارات از طریق حمایت از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب حضور خود را در حضرموت و المهره تقویت کرد. این رقابت موجب تنش و گاهی رویارویی بین طرف‌های مختلف شده و روند ثبات و حل سیاسی بحران یمن را پیچیده‌تر کرده است.