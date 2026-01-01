مصلایی: اعتکاف الگوی تربیتی اجتماعی برای نسل آینده است

حجت الاسلام حسین مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده مراسم اعتکاف در این شهر، از استقبال کمنظیر اقشار مختلف مردم بهویژه نوجوانان و دانشآموزان خبر داد و گفت: اعتکاف امسال در مشهد، صرفاً یک مناسک عبادی محدود نیست، بلکه به یک فرآیند تربیتی، اجتماعی و هویتساز تبدیل شده است.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس گفت: در اعتکاف امسال، شاهد برگزاری برنامهها در قالبهای متنوعی از جمله اعتکاف عمومی، اعتکاف تخصصی دانشآموزی و اعتکاف مادر و دختری هستیم که هرکدام متناسب با مخاطب، طراحی محتوایی و تربیتی خاص خود را دارند. استقبال پرشور دانشآموزان از این برنامهها، نشاندهنده نیاز عمیق نسل نوجوان به فضاهای امن، معنوی و هویتبخش است.
توجه ویژه به عدالت فرهنگی در حاشیه شهر مشهد
وی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور در برگزاری اعتکاف افزود: یکی از سیاستهای اصلی ستاد اعتکاف، تسهیل حضور نوجوانان و خانوادههای مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر در این مراسم معنوی بوده است. بر همین اساس، با همکاری فرمانداری مشهد و نهادهایی همچون اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری مشهد، اداره امور مجاورین استان قدس رضوی، جمعیت هلالاحمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بستههای حمایتی متنوعی برای کاهش هزینههای اعتکاف، بهویژه در بخش دانشآموزی، پیشبینی و اجرا شد.
مصلایی تصریح کرد: اعتکاف زمانی میتواند اثر اجتماعی ماندگار داشته باشد که همه اقشار جامعه، فارغ از وضعیت اقتصادی، امکان بهرهمندی از آن را داشته باشند و این نگاه، یکی از اصول راهبردی ما در ستاد اعتکاف مشهد بوده است.
قرارگاه تبلیغ؛ ستون محتوایی اعتکاف مشهد
مدیر اداره تبلیغات اسلامی مشهد به نقش محوری تبلیغ در اعتکاف امسال اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار، قرارگاه تبلیغ اعتکاف با هدف ساماندهی، اعزام و پشتیبانی محتوایی از مبلغان و مبلغات تشکیل شد. این قرارگاه ذیل حوزه علمیه خراسان و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، دفتر تبلیغات اسلامی و گروههای تبلیغی فعالیت میکند و مسئولیت پوشش مباحث دینی، مذهبی و اجتماعی در محلهای اعتکاف را بر عهده دارد.
وی افزود: تلاش شده محتوای ارائهشده، صرفاً ناظر به عبادات فردی نباشد، بلکه پیوندی عمیق میان معنویت، سبک زندگی و مسئولیت اجتماعی برقرار کند. از اینرو، موضوع محوری «زندگی با آیهها» و بستههای تربیتی همچون «بوم حالت پرواز» در دستور کار مبلغان قرار گرفته است.
اعتکاف؛ پیوند معنویت، رسانه و امنیت اجتماعی
مصلایی با اشاره به همکاری سایر دستگاهها گفت: در حوزه رسانه، همکاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی موجب شد پیام اعتکاف، فراتر از فضای مسجد، به سطح جامعه منتقل شود و روایت صحیحی از معنویت نوجوانانه و خانوادگی شکل بگیرد. همچنین در حوزه امنیتی، همراهی نیروی انتظامی نقش مهمی در برگزاری آرام، منظم و ایمن مراسم داشته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس نقش آموزشوپرورش را نیز کلیدی دانست و افزود: هماهنگی و همراهی آموزشوپرورش در اعتکافهای دانشآموزی، زمینه حضور هدفمند و تربیتی دانشآموزان را فراهم کرد و این همکاری، نمونهای موفق از پیوند نهاد تعلیم و تربیت با جریانهای دینی و فرهنگی است.
مصلایی خاطرنشان کرد: تجربه اعتکاف امسال در مشهد مقدس نشان داد که اگر معنویت، عدالت فرهنگی، محتوای عمیق و همکاری نهادی در کنار هم قرار گیرد، میتوان از یک مناسک عبادی، یک جریان اجتماعی و تربیتی اثرگذار ساخت. امیدواریم این مسیر در سالهای آینده با قوت بیشتری ادامه یابد و اعتکاف، به یکی از ارکان تقویت هویت دینی نسل نوجوان و جوان تبدیل شود.
