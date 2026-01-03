به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، پوستر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر با الهام از تصویری از علی نصیریان در فیلم ماندگار «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفریجوزانی رونمایی شد.
پوستر این دوره از جشنواره که طراحی آن را مهدی دوایی بر عهده داشته، با نگاهی به یکی از آثار شاخص تاریخ سینمای ایران شکل گرفته و تصویری از فیلم «شیر سنگی» را در کانون توجه قرار داده است؛ فیلمی که بهعنوان یکی از نمادهای هویتمحور و ریشهدار سینمای ایران شناخته میشود.
انتخاب «شیر سنگی» برای پوستر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر، اشارهای معنادار به پیوند سینمای امروز با میراث فرهنگی، تاریخی و اسطورهای ایران دارد و نشانهای از توجه جشنواره به بازخوانی هویت ملی در آثار سینمایی است.
