  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

رونمایی از پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با تصویری از «شیر سنگی»

پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با الهام از تصویری از فیلم «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با الهام از تصویری از علی نصیریان در فیلم ماندگار «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی رونمایی شد.

پوستر این دوره از جشنواره که طراحی آن را مهدی دوایی بر عهده داشته، با نگاهی به یکی از آثار شاخص تاریخ سینمای ایران شکل گرفته و تصویری از فیلم «شیر سنگی» را در کانون توجه قرار داده است؛ فیلمی که به‌عنوان یکی از نمادهای هویت‌محور و ریشه‌دار سینمای ایران شناخته می‌شود.

انتخاب «شیر سنگی» برای پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، اشاره‌ای معنادار به پیوند سینمای امروز با میراث فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای ایران دارد و نشانه‌ای از توجه جشنواره به بازخوانی هویت ملی در آثار سینمایی است.

علیرضا سعیدی

    • ف ایرانی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      2 0
      پاسخ
      استاد ارجمند سینمای ایران زنده باشید
    • مهدی US ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      صحنه اخر فیلم شیر سنگی انتظامی به نصیریان که عمو زاده ولی مخالف سیاسی اعتقادی بودن. کنار مرده ایستاده نصیریان گفت خودم یه شیر سنگی میزارم رو سنگ مزارت. نشان احترام و شجاعت متوفی. بختیاری به هیچ دلیل واهی روی همزبون همشهری و حتی هموطنش سلاح نمیکشه.
    • ایرانی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      عالی.

