  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

تظاهرات گسترده حامیان «مادورو» در کاراکاس+ فیلم

تظاهرات گسترده حامیان «مادورو» در کاراکاس+ فیلم

مردم ونزوئلا با برگزاری تظاهرات در کاراکاس، ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به کشورشان تأکید کردند که تا زمان بازگشت نیکلاس مادورو خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تظاهرات مردمی گسترده‌ای در پایتخت ونزوئلا با حضور فرماندار و شهردار کاراکاس برای محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به این کشور و ربودن نیکلاس مادورو و همسرش برگزار شد.

بر اساس این گزارش، فرماندار کاراکاس طی سخنانی در این تظاهرات  گفت: مردم ونزوئلا صدای خود را بالا می برند و ما تا زمانی که رئیس جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد.

فرماندار کاراکاس تأکید کرد: ما خواستار آزادی فوری رئیس جمهور مادورو هستیم. مردم آزاده ما تسلیم نخواهند شد و خواستار بازگشت رئیس جمهور مادورو به وطن خود هستند.

وی تصریح کرد: ایالات متحده می‌خواهد منابع ونزوئلا را غارت کند و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.


 

تظاهرکنندگان در کاراکاس با حضور در خیابان ها اعلام کردند: مردم و دولت ونزوئلا تحت رهبری مادورو با هم هستند. مردم در کنار رئیس جمهور ایستاده‌اند و ما تا زمانی که رئیس جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد. ما از کشورهای متحد خود می‌خواهیم که برای بازگرداندن رئیس جمهور منتخبمان در کنار ما بایستند و تا زمانی که مادورو برنگردد، به خانه باز نخواهیم گشت.

آنها تأکید کردند: ما از مردم خود و مردم جهان می‌خواهیم که علیه سیاست‌های آمریکا اقدام و از کشورمان، سرزمین صلح، حمایت کنند.

کد خبر 6711194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 0
      پاسخ
      اول.چطوری تونستن ازبین اینهمه محافظ رئیس جمهوردولتی ببرن ۲.کسانی بودن باامریکایهاهمکاری میکردن ۳.این برنامه ازقبل هماهنگ شده بود(بین طرفین) ۴.این یک بازی ازپیش تعیین شده ۵.اگرمادوروبرگرده آمریکا به خواسته هاش میرسه ۶.هرعقل سالمی میگه اینکارنشدنی
    • یلسین DE ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      4 1
      پاسخ
      عجب مملکت بی در و پیکر، رئیس جمهورش دزدیده می شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها