تظاهرات گسترده حامیان «مادورو» در کاراکاس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تظاهرات مردمی گسترده‌ای در پایتخت ونزوئلا با حضور فرماندار و شهردار کاراکاس برای محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به این کشور و ربودن نیکلاس مادورو و همسرش برگزار شد.

بر اساس این گزارش، فرماندار کاراکاس طی سخنانی در این تظاهرات گفت: مردم ونزوئلا صدای خود را بالا می برند و ما تا زمانی که رئیس جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد.

فرماندار کاراکاس تأکید کرد: ما خواستار آزادی فوری رئیس جمهور مادورو هستیم. مردم آزاده ما تسلیم نخواهند شد و خواستار بازگشت رئیس جمهور مادورو به وطن خود هستند.

وی تصریح کرد: ایالات متحده می‌خواهد منابع ونزوئلا را غارت کند و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.





تظاهرکنندگان در کاراکاس با حضور در خیابان ها اعلام کردند: مردم و دولت ونزوئلا تحت رهبری مادورو با هم هستند. مردم در کنار رئیس جمهور ایستاده‌اند و ما تا زمانی که رئیس جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد. ما از کشورهای متحد خود می‌خواهیم که برای بازگرداندن رئیس جمهور منتخبمان در کنار ما بایستند و تا زمانی که مادورو برنگردد، به خانه باز نخواهیم گشت.

آنها تأکید کردند: ما از مردم خود و مردم جهان می‌خواهیم که علیه سیاست‌های آمریکا اقدام و از کشورمان، سرزمین صلح، حمایت کنند.