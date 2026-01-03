  1. بین الملل
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

فرانسه: اقدام آمریکا علیه مادورو ناقض حقوق بین‌الملل است

وزیر امور خارجه فرانسه گفت: عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا ناقض اصول حقوق بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که عملیات نظامی آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا برخلاف اصول حقوق بین‌الملل است.

در این پیام آمده است: عملیات نظامی که به دستگیری مادورو انجامید، اصل عدم توسل به زور که پایه حقوق بین‌الملل است را نقض می‌کند.

وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: پاریس بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ راه‌حل سیاسی پایداری را نمی‌توان از بیرون تحمیل کرد و تنها مردم یک کشور هستند که می‌توانند آینده خود را تعیین کنند.

پیشتر طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

    • ت IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      به نظر من در حال حاضر بی عملی ایران خیلی نادرست هست ایران باید در پاسخ به دستگیری ونزوئلا چندتا از پایگاه های آمریکا رو بزنه اگه این کارو بکنیم حساب کار دست ترامپ قلدر میاد وگرنه پرروتر میشه و به جاهای دیگه هم حمله میکنه
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      فقط فرانسه اعلام نظر کرده
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چه عجب یک اروپایی مخالفت کرده ولی ترکیه هیچ عکس العملی نشان نداده اردوغان از ترامپ میترسد

